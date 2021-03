Dit is nu officieel het nieuwe logo van Renault - Autoblog.nl

Het retro-logo was geen eenmalige designgimmick voor de Renault 5 Concept.

Misschien moeten we in het vervolg de logo’s op concept cars maar eens wat beter in de gaten gaan houden, want dat is blijkbaar hoe automerken tegenwoordig hun nieuwe logo’s presenteren. Kia deed het, Peugeot deed het en nu doet ook Renault het. In tegenstelling tot de eerste twee merken wacht Renault geen twee jaar voordat ze het definitief als nieuw logo te presenteren.

Bij de onthulling van de Renault 5 Concept was het duidelijk dat het model niet het standaard Renault-logo had, maar we wisten toen nog niet dat het logo ook breder toegepast zou worden. Nu weten we dat wel. Renault maakt namelijk bekend dat ze dit retrologo adopteren als het officiële nieuwe logo. Blijkbaar wilden ze eerst even vrijblijvend de reacties pijlen met de Renault 5 Concept.

De ruitvorm wordt al sinds 1925 gebruikt door Renault. Pas vanaf 1972 werd dit echter een ruitvormig logo met een eveneens ruitvormig gat, zoals we dat nu kennen. Deze vertrouwde vorm blijft behouden maar is nu dus niet meer egaal. In plaats daarvan wordt de ruit gevormd door twee strepen. Dit logo doet denken aan het logo dat tussen 1972 en 1992 gebruikt werd, hoewel dat logo meer strepen had.

Renault doet hiermee precies hetzelfde als wat Peugeot twee weken geleden deed. Peugeot had namelijk ook een nieuw retro-logo dat we voor het eerst te zien hadden gekregen op een concept car. Beide logo’s zijn uiteraard in de flat design-stijl ontworpen. 3D-logo’s zijn namelijk zó 2004.

Het nieuwe logo is vanaf heden te zien in alle uitingen van het merk, maar gaat uiteraard ook geleidelijk aan op de modellen doorgevoerd worden. In 2024 zullen alle nieuwe Renault-modellen die in de showroom staan van het gemoderniseerde embleem voorzien moeten zijn.