Carbage Run: de meest avontuurlijke roadtrip

Je hoeft geen Ferrari te hebben om een gave roadtrip te doen. Sterker nog: de Carbage Run is veel leuker.

Een roadtrip ondernemen is altijd een avontuur, maar het wordt helemaal een avontuur als je met een barrel op pad gaat. Dat is het idee achter de Carbage Run. Je koopt een barrel van maximaal €1.000 en trekt met een groep andere barrels door Europa. En daarbij heb je waarschijnlijk meer lol dan bij de meest exclusieve rally’s.

De twee zomeredities van dit jaar zijn bijna al achter de rug, maar je kunt nu alvast een barrel zoeken voor de Carbage Runs van volgend jaar. Inderdaad, meervoud. Er zijn meerdere edities, zowel in de winter als in de zomer. Voor de zomer van 2025 kun je kiezen uit twee routes.

1e Carbage Run 2025 – Baltische Staten

De eerste zomereditie van de Carbage Run vindt begin juli plaats en voert door de Baltische staten. Je rijdt door Estland, Letland en Litouwen, met veel bos en gravelwegen. Dit zijn landen waar je waarschijnlijk nog niet vaak geweest bent.

2e Carbage Run 2025 – Bosnië, Servië

In augustus 2025 vindt er weer een Carbage Run plaats. Deze route brengt je ook naar voor velen onontdekt gebied. Via Bosnië ga je diep Servië in. Bereid je voor op een avontuur met ruige landschappen en slechte wegen.

In beide gevallen gaat het om een vijfdaagse tocht van circa 2.000 kilometer. Alleen barrels zijn welkom: zoals gezegd mag je vervoersmiddel niet meer dan €1.000 kosten (dagwaarde) en de auto moet ook minstens 20 jaar oud zijn.

Ter verhoging van de pret zijn er ook dagelijkse opdrachten, waarmee je punten kunt scoren. Degene met de meest punten is de winnaar een claimt de eerste prijs van €1.000. Daarnaast is er nog een tweede en derde prijs, plus een originaliteitsprijs voor de leukste auto.

De inschrijvingen zijn nog niet open, maar je kunt wél alvast 14 oktober in je agenda noteren. Dat is de datum waarop de inschrijvingen voor de zomeredities van 2025 open gaan. Het is zaak om er snel bij te zijn, want de Carbage Run is steevast uitverkocht.

Voor alle info over de komende edities kun je terecht op de website van de Carbage Run!

Credit headerfoto: Foticoon