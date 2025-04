Had de Jaguar Type 00 er zo uit moeten zien?

Jaguar heeft geen spijt. Maar als ze dat wel hadden, was dit een mooi alternatief geweest.

Afgelopen week heb je dankzij razende reporter Perry kunnen lezen hoe de grote bazen van Jaguar erin staan na het tonen van de Type 00 Concept. Dit concept is niet onomstreden gebleven, maar is misschien de portie reuring die Jaguar even nodig had. In ieder geval heeft iedereen er een mening over en als zich dat omzet in cijfers, heeft Jaguar een goede keuze gemaakt. Het is en blijft een gok.

Alternatief design

Eén ding is zeker: de Type 00 neemt afscheid van vele zaken die Jaguar toch wel een beetje definieerde de afgelopen periode. Wat als je die toch even niet volledig links laat liggen? Via Redline vinden we een ontwerp voor de Jaguar Type 00 dat bepaald niet tegenvalt. Sterker nog: strik erom!

Het lijkt erop alsof er wordt gekeken naar het soort auto dat de Type 00 moet worden, en daar een ‘oud’ Jaguar-sausje overheen is gegoten. Een spits frontje à la F-Type, met de welbekende grille. Ook is het geheel wat minder hoekig, maar toch hoekig genoeg om er bijna een soort retro in te herkennen. Toegegeven, het oogt ook allemaal nogal ‘normaal’, dus ofwel de Type 00 wordt nog een beetje extra zoals deze of dat wil Jaguar juist voorkomen. Copy nothing, immers.

Aan de achterkant valt op dat het wel nogal zoals de Type 00 is gehouden, dus met één grote lichtbalk en een soort grille. De heupen doen wat XJS-achtig aan (het model uit de ’90’s) en dat is wederom positief.

Voorkomen

We zouden nu natuurlijk zeggen ‘Jaguar, leest u mee?’, want hoe gaaf is dit concept? We weten niet of dit AI of een mens was die deze alternatieve Type 00 heeft getekend, maar er is puik werk verricht. Jaguar zal natuurlijk beweren dat hun versie precies is wat ze zochten en deze radicale inslag het nieuwe Jag moet vormgeven. Om die reden zal Porsche de gemoderniseerde 944 ook niet overwegen. Jammer is dat, maar goed, zo werkt het nou eenmaal.