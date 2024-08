Goedkope uitgeklede ID.Buzz komt eraan

Leuk he die ID.Buzz? Maar niet goedkoop! Er is nu een goedkope ID.Buzz onderweg, de Freestyle.

Ondertussen mag je de ID.Buzz range bijna uitgebreid noemen. Gisteren schreven we over de nieuwe Cargo versie van de ID.Buzz waarbij eigenlijk alles sneller en beter is geworden.

Vandaag worden nieuwe toevoegingen aan de personenversies bekend gemaakt. Ook die versie valt onder Volkswagen Commercial Vehicles. De bestelwagen mensen binnen VW claimen ook de personenwagenversie namelijk. Het is ze gegund.

Maar het grote nieuws is dat er 2 nieuwe basisversies van de Buzz bij komen en in het internationale persbericht wordt er gesproken over een prijs onder de 50.000 euro in Duitsland. Het gaat om de ID.Buzz Pure en de ID.Buzz Freestyle. Die tweede valt met zijn Duitse prijs van € 49.998 ruim 10.000 euro goedkoper uit dan voorheen de basisversie. Want nu begint de prijslijst in Duitsland bij € 60.892,30. (in NL begint de prijslijst bij € 56.990,-)

Kijk, dat gaat de goede kant op. Logischerwijze verwacht je dat je hier ook iets voor moet inleveren en dat is inderdaad het geval.

ID.Buzz Freestyle en Pure

De ID.Buzz Freestyle en de Pure hebben minder power en een kleinere accu. Kon iedereen voorheen nog rekenen op 77 kWh accucapaciteit, deze basisversies moeten het met 59 kW doen. Dit betekent dat de actieradius ook wil een klapje krijgt. Die is indicatief 330km. En dat zal waarschijnlijk nog wel iets tegenvallen wanneer jij echt de ID.Buzz vol laadt met 5 volwassenen met bagage. Maar goed, de prijs is er naar. Het vermogen van de motor is ook ‘slechts’ 125 kW (170 pk).

Aan de buitenzijde zie je wel dat de Freestyle ‘poor man spec’ is want je krijg gewoon weer ouderwetse zwarte/grijze plastic bumpers. Zwarte stickers aan de onderzijde van de deuren en 18 inch wielen, met wieldoppen. Helaas zijn er nog geen foto’s van beschikbaar, maar we hebben wel een beeld van de Cargo met plastic bumpers en tsja..

Het heeft wel iets stoers, maar dat mag eenieder voor zichzelf bepalen. Vooral de actieradius zal hetgeen zijn waar je een keuze in moet maken.

De Nederlandse vertegenwoordiger van Volkswagen geeft aan dat de basisversie met kleine accu ook naar NL komt, waarschijnlijk in september. Over prijzen nog geen uitspraken. Maar als we kijken naar de huidige basisprisj

ID.Buzz GTX met 1.800 kg maximaal trekgewicht

We hebben natuurlijk ook nu de topversies van de Buzz, dat is de GTX in twee lengtes. De korte versie mag zelfs 1.800kg trekken. De lange versie komt tot 1.600kg. Eindelijk kan je dus nu je airstream met de Buzz trekken (zoals in de hoofdfoto van dit artikel).

Dit komt omdat de GTX natuurlijk een sterkere motor heeft. Overigens heeft de korte versie de 79 kWh accu en de lange versie de 86 kWh accu. Maar beiden beschikken over 2 motoren met in totaal 250 kW (340pk). De WLTP actieradius van die versies is 423km voor de korte versie en 475km voor de lange versie.

Er valt dus zeker iets te kiezen als jij perse een ID.Buzz wilt!

Wij reden eerder 3 maanden met de 77 kW versie als duurtester.