Speciale Ferrari 12Cilindri is een bloedgaaf eerbetoon

Historisch besef op een hypermoderne Ferrari 12Cilindri: perfectie.

Bij Ferrari wordt momenteel goed gekeken naar de geschiedenis. Nou ja, het lijkt erop dat de huidige designers fan zijn van één specifiek model. En waarom ook niet? Het gaat namelijk om de Ferrari 365 GTB/4 Daytona. De Roma had al meerdere knipogen naar die auto in het design verwerkt, maar bij de 12Cilindri kun je bijna niet meer spreken van knipogen. Da’s gewoon een hommage. De algehele vormgeving, maar vooral die spitse voorkant met de iconische koplampen. En toch is het een perfecte modernisering, want de 12Cilindri is een mooi modern design. Echt wel een topper in de moderne line-up.

Charles Pozzi

Het gaf de Parijse dealer Charles Pozzi een idee. Deze dealer is ontstaan vanuit Carlo ‘Charles’ Pozzi uit Parijs die zowel autocoureur als ondernemer was, en dus in zowel straat- als raceauto’s geïnteresseerd was. Het racen uitte zich in het meedoen aan de allereerste F1-race in 1950 en een hoop succes in regionale en vooroorlogse races, al stopte Pozzi met racen in 1954. Daarna kwam het ondernemerschap, wat zich uitte in het stichten van een exotendealer om te handelen in tweedehands luxeauto’s. In 1969 lukte het Pozzi om de officiële importeur van Ferrari in Frankrijk te worden. Wie nu denkt aan de briljante donkerblauwe Ferrari-kleur Blu Pozzi zit goed te denken: deze kleur is uitgebracht ter ere van Charles Pozzi als importeur na zijn overlijden in 2001. Een vergelijkbaar verhaal als Blu Swaters wat vernoemd is naar de Belgische coureur, teameigenaar en dealer Jacques Swaters, al gebeurde dat later pas. Want ook de autocoureur-carrière van Charles Pozzi zorgde ervoor dat hij in 1971 zijn eigen team startte, vernoemd naar zichzelf. In 1972 reed het team van Pozzi met een 365 GTB/4 mee op Le Mans om vijfde te worden in het algemeen klassement. Dat jaar won deze auto ook nog eens de Tour de France.

Hommage

De GTB/4 Daytona van Pozzi was simpelweg uitgevoerd in de kleuren van de Franse vlag: blauw vooraan, wit in het midden en rood achterop. Een stukje historie, helemaal voor Franse Ferrari-fanaten. En als die in Parijs een auto willen kopen, kan dat nog steeds bij Charles Pozzi. De Parijse Ferrari-dealer houdt nog steeds de eer van Pozzi hoog en dus kon een hommage niet uitblijven.

Charles Pozzi bracht een Ferrari 12Cilindri uit in de kleurstelling van de GTB/4 uit 1972. Zonder sponsors, maar enkel met gele details waar Charles Pozzi op staat en racenummers. Nog steeds onmiskenbaar, helemaal omdat de 12Cilindri niet gebruikt gaat worden voor de racerij.

Nee, Charles Pozzi gaat de Ferrari 12Cilindri gebruiken voor promotiedoeleinden. Zo deed de dealer mee aan de Tour Auto 2025, een rally van Parijs naar Nice die afgelopen week plaatsvond. Naast de cliënten die hun bijzondere Ferrari meenamen, nam Pozzi dus deze 12Cilindri mee. Goede promotie, maar ook een gave auto. Hopelijk dat de auto daarna nog op de markt komt, want nu is ‘ie dus nog niet te koop. (via Charles Pozzi)