RAUWER dan de Porsche 964 Carrera RS N-GT van Hans wordt het niet #MijnAuto

In deze bijzondere aflevering van Mijn Auto kruipt Wouter achter het stuur van een wel héél speciale Porsche.

Dit is de 964 Carrera RS N-GT van Hans van The Collectables. Een auto die niet alleen opvalt door zijn iconische Rubystone Red-lak, maar vooral door zijn karakter. Een echt rauwe rijdersauto.

De N-GT is een homologatieversie van de 964 RS, speciaal ontwikkeld voor de racerij. Alles wat niet strikt noodzakelijk is, is eruit gesloopt. Geen isolatie, geen tapijt, geen luxe. In plaats daarvan krijg je een volledige rolkooi en een spartaanse cockpit.

In deze Mijn Auto zien we niet alleen de Porsche 964 RS N-GT, maar geeft Hans ook een update over The Collectables en hoe het met het veilingsplatform gaat.

