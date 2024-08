Keurige BMW Z4 met een torenhoge kilometerstand

De kilometerstand van een oude Volvo, maar dan met een BMW Z4 Coupé.

Met een taxi of een oude Volvo zijn hoge kilometersteden compleet normaal. Oprijden noemen ze dat. Gewoon blijven doortuffen tot de auto ermee stopt. Dat is wat minder van toepassing op sportievere auto’s. Dit soort vierwielers zijn toch meer voor de mooie dagen. Toch zijn er altijd uitzonderingen, zoals deze BMW Z4 met zijn opvallende kilometerstand.

BMW Z4 Coupé op Marktplaats

De BMW Z4 staat te koop op Marktplaats en wat opvalt is zijn ervaring van 430.922 gereden kilometers. Met NAP! Bij dit origineel Nederlands geleverde exemplaar hoef je niet bang te zijn voor teruggedraaide kilometerstanden zoals bij sommige importauto’s het geval kan zijn.

Dit exemplaar komt uit 2006 en ziet er voor zijn leeftijd en kilometerstand nog behoorlijk prima uit! De berijders van deze BMW zijn er duidelijk zuinig op geweest. En zo zie je maar weer. Als je netjes en zuinig op je spullen bent kan het allemaal heel lang mee gaan.

De Z4 is sinds 2010 bij hetzelfde bedrijf in onderhoud geweest, waardoor een rijke en lange historie aan service bekend is. Dit jaar heeft de coupé een motorrevisie ondergaan. Dat is niet zo heel gek met een dergelijke kilometerstand. Ook dat is liefhebben: economisch loopt zo’n revisie flink in de papieren. De gemiddelde automobilist had allang afscheid genomen van zo’n auto. Dit pittige klusje is in elk geval al uitgevoerd, waardoor de koper van de auto die financiële pijn niet hoeft te dragen.

Het bedrijf waar de auto al 14 jaar in onderhoud is geweest mag de Z4 nu ook verkopen. De BMW Z4 op Marktplaats mag mee voor 7.940 euro. Het gaat hier om een automaat, met de atmosferische 3.0 zes-in-lijn en 266 pk. Welke liefhebber zet vijf ton op de klok van de fraaie coupé, iemand?