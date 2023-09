Century SUV is een Rolls-Royce Cullinan, maar dan van Toyota

De Rolls-Royce Cullinan krijgt concurrentie van Toyota.

Visionair Victor Muller voorzag het al in 2006 (met de D12 Peking-to-Paris): er is markt voor ultraluxe SUV’s. Inmiddels zijn er daarom auto’s als de Bentley Bentayga en de Rolls-Royce Cullinan. Deze modellen krijgen nu concurrentie uit onverwachte hoek, want Toyota presenteert nu ook een überluxe SUV. Deze draagt de naam Century.

Deze auto komt niet helemaal als een donderslag bij heldere hemel, want in februari schreven we al dat deze auto er waarschijnlijk zou komen. Collega @loek bestempelde de auto toen als een Cullinan-alternatief.

Toen wisten we nog niet hoe de auto eruit zou zien, maar wat blijkt? De Century SUV lijkt ook als twee druppels water op de Cullinan. Sowieso is het geen vergezochte vergelijking, want Toyota presenteert het model nadrukkelijk als een auto waarin je gechauffeurd moet worden.

De Toyota Century kennen we natuurlijk als sedan, maar deze SUV heet ook gewoon Century (zonder iets erachter). Om verwarring te voorkomen houden wij het even bij Century SUV.

De Century SUV deelt zijn platform met de Toyota Grand Highlander, het grotere broertje van de Highlander die ook in Nederland wordt geleverd. Op datzelfde platform staat al de iets luxere Lexus TX, maar de Century doet er nog een paar schepjes bovenop.

De Toyota Century SUV heeft een weelderig interieur, met achterin twee eerste klas captain seats. In deze 5,2 meter lange SUV is er dus slechts ruimte voor vier personen. Als je ook had gehoopt op suicide doors á la Rolls-Royce moeten we je teleurstellen: de deuren gaan gewoon normaal open. Wél kunnen de deuren extra ver open en zijn er automatische uitklapbare treeplanken.

Waar de Toyota Century sedan nog een dikke 5,0 liter V8 heeft, moet de SUV het met twee cilinders minder doen. De Century SUV krijgt een 3,5 liter V6, in combinatie met een elektromotor. Welke specificaties hierbij horen vermeldt Toyota nog niet.

De standaard Toyota Century SUV is een stijlvolle auto, maar er is ook een ‘sportieve’ GR-variant. Dit kun je zien als de Black Badge-variant, met zwarte accenten en zwarte velgen. Gek genoeg heeft deze versie ook andere deuren: de achterdeur is hier namelijk een schuifdeur.

In Japan krijgt de Century SUV aan vanafprijs van zo’n 25 miljoen yen, omgerekend zo’n €160.000. Dat is heel veel geld voor een Toyota, maar je bent wél goedkoper uit dan met een Rolls-Royce Cullinan.