Rapper krijgt de dikste Rolls-Royce Cullinan… Cabrio?

Rapper zijn heeft zijn ups en downs, jij mag bepalen of deze Rolls-Royce Cullinan Cabrio (!) van Lil Uzi Vert een up of down is.

Wanneer je rijk bent, permitteer je jezelf een luxe leventje. Leuk huis, leuke auto, dat soort werk. Het probleem is dat mensen nou eenmaal rijk worden en dat betekent dat je altijd baas boven baas gaat krijgen. Er zijn contreien in de wereld waar zelfs een Rolls-Royce Cullinan behoort tot ‘oh ja, zie je vaker’-verkeer. En zo kan het dat zelfs voor de duurste klasse auto’s ter wereld er nog meer personalisatie ontstaat dan zoals ‘ie uit de fabriek komt rollen.

Rolls-Royce Cullinan

Neem de Rolls-Royce Cullinan. Nu de rappers hebben ontdekt hoe gaaf deze Rolls-Royce Truck is, hebben de meesten er al minstens één versleten. Sterker nog: het is die doelgroep die er mede voor heeft gezorgd dat het Black Badge-label in het leven is geroepen. Ze zijn dus in trek. Rapper Lil Uzi Vert vond het kennelijk vervelend dat hij dezelfde Rolls-Royce zou krijgen als het relatieve gepeupel. Tot zo ver deze aflevering van ‘Help, Ik Woon in de Eerste Wereld’. Lil Uzi Vert lost het probleem op door zijn Cullinan aan te laten pakken.

Cullinan van Lil Uzi Vert

Zoals mijn oma zaliger dan gezegd zou hebben als je iets eigenlijk verschrikkelijk vindt maar respectvol wil overkomen: “goh, hééél bijzonder”. Eigenlijk is het grote plaatje niet eens wat de auto uniek maakt. Hij is wit, dat is de Kona Electric van je buurman ook. Hij heeft gigantische meerspaaks wielen. Hoe groot die zijn wordt niet vermeld, maar reken op een inch of 27, misschien nog wel meer.

Cabrio!

Nee, hij wordt pas bijzonder vanaf de D-stijl. De Rolls-Royce Cullinan van Lil Uzi Vert is ontdaan van alles vanaf de D-stijl en ook nog eens het dak. Zo heb je ineens een Rolls-Royce Cullinan Cabrio! Wel eentje die je open móét rijden, want voor zover bekend heb je geen dak. Of de technologie om canvas op te vouwen moet wel ineens hele radicale stappen hebben gemaakt. De bovenste helft van de gespleten achterklep is verwijderd en dus heb je alleen het lagere gedeelte om bij de kofferbak te komen en dus is het ook nog eens een soort pickup. Deze auto heeft de dubieuze eer om precies een soort Chevrolet SSR te zijn.

Een deel van die kofferruimte is trouwens opgeslokt door een grote speakerinstallatie met een plakkaat erop. Die toont de naam van deze creatie: Cullinan Vert Edition. Amerikanen noemen cabrio’s nog wel eens een vert (van Convertible), maar in dit geval lijkt het erop te slaan dat deze Rolls-Royce Cullinan voor Lil Uzi Vert is. Of die heeft zichzelf weer vernoemd naar een cabriolet, je weet het niet.

Interieur

We kunnen wel alle clichés over rappers en dure auto’s erbij pakken, maar het moet gezegd worden dat Lil Uzi Vert voor het interieur van zijn Rolls-Royce Cullinan het wel smaakvol heeft aangepakt. Het meeste is één kleur, een soort cognac, en het is stof! Het lijkt een soort suède te zijn, zo’n soort luxe fauteuil-stofje. We hebben het wel eens erger gezien, zeg maar. De clichés zijn er overigens wel in de vorm van een met diamanten of kristallen beklede Spirit of Ecstasy. Met een parelmoer paars geverfde ring.

Kan meneer Uzi Vert toch weer de blits maken in zijn buurt. Tenzij het regent, dan moet ‘ie één van zijn andere speeltjes uitlaten. De tuning is overigens gedaan door Car Effex, mocht je je dat afvragen.