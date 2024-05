Verstappen beticht McLaren baas van stoken, klikt niet op klikbeet

Max Verstappen heeft McLaren teambaas Zak Brown beticht van stoken en zegt dat hij niet op klikbeet klikt. Gelukkig maar voor ons dat u, gewaardeerde lezer, dat wel doet.

Max Verstappen begeeft zich in een bijzondere fase van zijn loopbaan. Aan de ene kant was het succes nooit belachelijker dan nu. De Nederlander wint praktisch elke race en pakt bijna elke pole. Aan de andere kant is zijn extreem succesvolle team, langzaam aan het imploderen. Over de zaak Horner horen we voor nu even niets meer. Maar over de naweeën des te meer.

Adrian Newey maakte afgelopen week onverwacht bekend dat hij zijn biezen pakt. Linksom of rechtsom komt dat onverwacht. De designer had nog een contract tot en met 2025. Hij staat bekend als een man van eer en van zijn woord, dus normaal gesproken was het scenario dat hij dat niet zou volbrengen ongeloofwaardig geweest. Het gedoe rondom het team heeft echter alles veranderd.

De andere teams ruiken natuurlijk bloed. Gisteren bracht de regie in beeld hoe Toto Wolff een lang gesprek had met Helmut Marko. Inmiddels heeft Wolff hierover gezegd dat hij en Marko, in het verleden niet altijd de beste vrienden, ‘hetzelfde aankijken tegen de zaken van afgelopen maanden’. De goed verstaander weet voldoende.

Zak Brown van McLaren ondertussen claimt dat het vertrek van Newey het begin is. Volgens hem solliciteren Red Bull medewerkers er inmiddels flink op los bij andere teams, waaronder dat van hem. Van Max Verstappen is ondertussen niet duidelijk wat hij nu wil. Vader Jos is wat dat betreft een stuk meer uitgesproken. Doch Maxsj lijkt de goede vrede te willen bewaren bij Red Bull. Bij de Telegraaf zegt Maxsj:

Die wil natuurlijk stoken. Als team kunnen we daar niets mee, maar van zijn kant snap ik het wel. Iedereen trekt aan onze mensen, dat is heel normaal. Ik probeer er niet te veel mee bezig te zijn. Ik zie de kop van zo’n bericht en klik er vervolgens niet eens op. Max Verstappen, vindt klikbeet knaak

Waarvan akte.