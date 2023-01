Deze Rolls-Royce is opgedirkt met 24-karaats bladgoud

Mansory heeft weer wat nieuws bedacht. Altijd leuk.

We moeten het Mansory nageven: ze weten ons toch telkens weer te verrassen. Iedere keer als je denkt dat het niet wanstaltiger kan, bewijst Mansory toch weer het tegendeel. Dat doen ze nu met de ‘Linea D’Oro Unique Edition One of One’. Die is dus uniek én er wordt er maar één van gemaakt.

Mocht je de auto op deze foto’s niet meer herkennen: het gaat om een Rolls-Royce Cullinan. Of in ieder geval, een auto die ooit een Rolls-Royce Cullinan was. De heren Rolls en Royce draaien zich momenteel gezamenlijk om in hun graf.

Uit de naam van deze creatie valt af te leiden dat het een unieke auto is. Dat unieke aspect zit ‘m niet in de bodykit, alhoewel die ook heel bijzonder is. Die kon je echter al geruime tijd bestellen bij Mansory. Het zit ‘m ook niet in de kleurovergang, want ook dat hebben we al eerder gezien.

Wat deze Unique Edition One of One uniek maakt zijn de vlokjes die je overal ziet. Het lijkt alsof de auto is beschoten met een paintballgeweer, maar niets is minder waar. Dit zijn vlokjes 24-karaats bladgoud. Want daarmee kun je laten zien dat je pas écht rijk bent.

Het bladgoud is niet alleen aan de buitenkant gebruikt, maar ook aan de binnenkant. Goud is nog nooit zo lelijk geweest. In het interieur heeft Mansory sowieso het vakwerk van Rolls-Royce teniet gedaan, door alles opnieuw te bekleden. Alle Rolls-Royce-logo’s zijn ook verdwenen, maar dat vinden ze in Gaydon vast niet erg.

Met deze Cullinan kun je niet alleen opscheppen over 24-karaats goud, maar ook over extra vermogen. In plaats van 571 pk en 800 Nm koppel heeft deze Mansory Cullinan 610 pk en 950 Nm koppel.

Mansory kennende zullen ze deze geniale nieuwe ingeving verder uit willen buiten. Reken er maar op dat er nog meer Unique Editions One of One volgen die met 24-karaats goud besprenkeld zijn.