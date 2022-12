Rolls-Royce doet lekker modieus met de Cullinan

Alles wat je ziet bij deze Rolls-Royce Cullinan Fashion verzameling is modieus, of zo iets.

Een Rolls-Royce heeft een flink prijskaartje, om eens een ‘duh’-opmerking erin te gooien. Enerzijds betekent dat prijskaartje dat de klant zich het één en ander kan permitteren, anderzijds moet de klant dan ook echt behandeld worden alsof je de sterren en daar voorbij kunt aanbieden als Rolls-Royce zijnde. Dat probeert Rolls-Royce dan ook. Om je af en toe even een voorzetje te geven van wat er ook alweer allemaal kan, levert het Britse merk vaak een speciale serie of editie aan. Dit keer is het weer raak.

Rolls-Royce “Inspired by Fashion”

Bij Rolls-Royce hoef je tevens geen Boni Supermarkten Edition te verwachten, nee, het merk laat zich liever inspireren door dezelfde zaken die hun klandizie bezighouden. Daarom is de laatste speciale editie van Rolls-Royce genaamd “Inspired by Fashion”. Tsja, zo’n naam spreekt weinig tot de verbeelding: Rolls-Royce heeft zich laten inspireren door de modetrends waar hun klanten zich mee bezig houden. Het thema lijkt vrij duidelijk ‘kleurrijk’ te zijn!

Zo kun je bijvoorbeeld opteren voor een Fashion Rolls-Royce Cullinan in het Kermitgroen of de kleur van rode bieten. In vakjargon trouwens “Lime Green” en “Peony Pink”. In deze twee edities wordt een ‘reguliere’ Cullinan gebruikt en is het interieur vooral opgetrokken uit wit leer. Wel met details in de exterieurkleur die je her en der terugvindt.

Black Badge

Rolls-Royce heeft ook nog de Cullinan Black Badge de Fashion-behandeling gegeven. De iets meer duistere versie van de Cullinan heeft ook een wat meer duister interieur, waar donkerblauw leder wordt afgewisseld met een soort legergroene tint en oranje accenten. De kleur heet dan ook Military Green.

Ook heeft Rolls-Royce de Cullinan Black Badge met het Fashion-thema uitgerust in grijs met wit, met gele accenten. Zoals altijd moet je deze modellen vooral zien als inspiratie voor wat je zelf allemaal kunt kiezen. Of je moet ze natuurlijk net zo mooi vinden dat je één van deze specificaties zo mee naar huis neemt.

Starlight Tailgate

We zeiden net al dat je qua mogelijkheden met Rolls-Royce naar de sterren en daar voorbij kunt, maar het sterrenthema blijft een Rolls-Royce dingetje. Je kent immers de ‘Starlight Roof’ waar met duizenden LED-pitjes een sterrenhemel wordt gesimuleerd in het plafond van een Rolls. Het merk voegt daar nu de Starlight Tailgate aan toe. Je hebt misschien gezien dat de accentkleur van elke auto terugkomt in de stoeltjes achterin. Dat noemt Rolls-Royce de Viewing Suite, waar twee stoelen uitklappen zodat je achterin je Cullinan kunt zitten. Om daar extra sfeer aan toe te voegen zit er nu ook een sterrenhemeltje in de kofferklepbekleding. Hoe romantisch wil je het hebben.

Zoals gezegd mag je deze versies zo meenemen, maar ze worden eerst tentoongesteld bij Art Basel in Miami. De auto’s komen compleet met een bagageset die compleet matcht met de gekozen specificatie. Bij een Kia Picanto gaat dat meestal niet lukken.