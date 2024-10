Check de schattige nieuwe oogjes van de Citroën Ami!

Het blijft toch een aandoenlijk ding, die Citroën Ami, nu nog meer dankzij de vernieuwingen die Citroën doorvoert.

Zeg je Citroën Ami, dan zeg je natuurlijk eigenlijk de compacte sedan en SW van Citroën uit de jaren ’50 en ’60. Sinds 2020 prijkt de naam echter ook op een nieuwe auto van Citroën, alhoewel, ‘auto’. In Nederland valt de Ami (wij krijgen ‘m als Opel Rocks-e) eerder onder de noemer brommobiel en in andere markten wordt het ook meer gezien als een compacte vierwieler. Met als idee dat ook jongeren hem vanaf 16 jaar mogen besturen. Dat mogen de jongeren (en de rest) doen via een deelautosysteem in Frankrijk, maar je kan hem ook gewoon kopen voor erg weinig geld, om het één van de goedkoopste EV’s van het moment te maken.

Ami

Nu de Ami vier jaar bestaat, vindt Citroën het tijd om de auto te updaten. Ten eerste omdat er net als bij de nieuwe C4 middenin de levenscyclus een nieuw logo is. Die prijkt nu ook voor- en achterop de Ami. Belangrijker nog: Citroën geeft hem een vriendelijker snuitje. In plaats van de laaggeplaatste koplampen die de ‘gezichtsstructuur’ wat vreemd maakten, heeft ‘ie nu twee lieve oogjes die het gelijk allemaal wat vriendelijker maken. Ami betekent niet voor niks ‘vriend’ in het Frans. Hoe de lampen rechtop vanuit het koetswerk komen is een knipoog naar de 2CV, net als de (neppe) ‘koelgaten’ in de flank.

De ethos van de Citroën Ami verandert niet. Het idee is nog steeds dat de auto symmetrisch gebouwd is. De voor- en achterbumper, die ook de hele voor- en achterkant huisvesten, zijn identiek, de deuren zijn identiek (de bestuurdersdeur scharniert als een zelfmoorddeur zodat deze dezelfde is als de passagiersdeur), en de raampartij is zo goed als identiek voor en achter. Het idee erachter is dat je het aantal onderdelen dat ontworpen moet worden vermindert en dus de auto goedkoper wordt. En het maakt de grootschalige distributie van onderdelen makkelijker, want je kan grote partijen bumpers en deuren verschepen omdat ze toch aan beide kanten hetzelfde zijn.

Een laatste nieuw detail aan de Citroën Ami is de nieuwe velgen, of nou ja, eigenlijk zijn het wieldoppen. Dit ‘dambordpatroon’ zoals Citroën het noemt springt meer in het oog en is een gedurfd ontwerp. Het past goed bij een merk als Citroën. Het merk deelt niks over geüpdatete specs, dus het lijkt erop dat die blijven zoals ze zijn. Dat betekent 8 pk, een rijbereik van 75 kilometer en een topsnelheid van 45 km/u. Daarmee blijft ook het idee van de Ami als ‘brommobiel’ in stand.

Ami Buggy

Nu er toch een vernieuwde Citroën Ami is, mochten de designers ook gelijk even hun creatieve kant laten zien. Het idee van een Ami Buggy bestaat nu al een tijdje met verschillende versies en concepten die het idee bewerkstelligen. De vernieuwde Ami krijgt ook een conceptversie genaamd ‘Vision Buggy’, waar de simpele insteek van de Ami wordt gecombineerd met een robuust uiterlijk.

En de designers hebben erg hun best gedaan. Voorop de Citroën Ami Buggy prijken gele koplampen en een wat meer uitgesproken ‘grille’. De offroad-banden staan verder naar buiten en dus heeft de Buggy spatbordverbreders. De deuren zijn verwijderd en vervangen door een simpel paneel in de vorm van een surfboard. Het dak bevat een lichtbalk, canvas dakje en een spoiler achterop. Het hele zwikkie is van onder paars geverfd, met een two-tone kleurstelling dankzij de witte bovenkant.

Gaat ‘ie ooit in productie? Wie zal het zeggen, maar we verwachten van niet. Citroën neemt de Ami Buggy mee naar Parijs om de reguliere vernieuwde Ami bij te staan, maar enkel om te kijken. Ach, de daadwerkelijke productieversie keuren we ook goed. Die moet tegen 2025 op de markt verschijnen.