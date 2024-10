Stopt het Lynk&Co abonnement?

Een terechte vraag, want waarom komt de nieuwe Lynk&Co 02 niet als abonnement?

Waarom zijn er meer dan 20.000 Lynk&Co’s geregistreerd in Nederland? Vooral omdat het aanbod zeker in de beginjaren ijzersterk was. Veel flexibiliteit (want maandelijks opzegbaar) en een scherpe prijs. € 500 per maand voor een ruime crossover PHEV met 267 pk. Maar de maandelijkse abonnementsprijs liep gestaag op en de voorwaarden voor meer km’s en schademeldingen werden voor abonnees onvoordeliger. We hebben daar de afgelopen jaren meermaals updates over moeten schrijven.

Het abonnementsmodel werd dus minder aantrekkelijk. En als klap op de vuurpijl introduceerde Lynk&Co vorige week het tweede model voor de Europese markt. De Lynk&Co 02 komt NIET in de bekende abonnementsvorm. De vraag is dus gerechtvaardigd of Lynk&Co afscheid gaat nemen van het abonnement.

De eerste CEO van Lynk&Co, Alain Visser, gaf in 2020 nog aan dat Lynk&Co geen automerk is, maar vooral mobiliteit verkoopt. Die uitspraak deed hij tegenover Wouter en Meindert Schut in de BNR Autoshow. Hij gaf destijds aan dat Lynk&Co de Spotify of Netflix van de autobranche is: “Je wordt lid en dan krijg je toegang tot een auto”. Kortom, het abonnement was belangrijk, of beter nog: een speerpunt van L&C. Omdat volgens Visser het kopen van een auto “minder cool wordt”.

Lancering Lynk&Co 02: zonder abonnementsvorm

We keken dan ook op bij de eerste persinformatie van de 02. Alleen een verkoopprijs en geen abonnementsvorm. Is Lynk&Co anders gaan denken over mobiliteit in plaats van autobezit?

Nu hadden we tijdens het evenement in Milaan de kans om een aantal vragen te stellen. Over het Lynk&Co abonnement in het algemeen en de Nederlandse markt in het bijzonder. Aanwezig waren de nieuwe CEO van Lynk&Co Nicolas Lopez Appelgren en de VP Strategy & Product van Lynk&Co, David Green.

Op onze vraag of de auto inderdaad niet komt in een abonnementsvorm, antwoordt Appelgren: “We hebben nog niet besloten wanneer het abonnement wordt gelanceerd… Laten we kijken of het komt. Het is duidelijk dat ons aanbod wordt gedreven door wat klanten willen, maar het is duidelijk dat we eerst mikken op verkoop“.

Daarbij konden we het niet laten om op te merken dat dit wel 180 graden verschilt van de aanpak bij de 01. Destijds was het abonnement het belangrijkste aanbod. Toch? Appelgren:” Ja, maar in Nederland zien we nu dat veel klanten switchen van abonnement naar kopen van de auto, daar hebben we ook succesvolle campagnes op gevoerd.”

Dat is natuurlijk ook logisch want het abonnementsmodel werd duurder en Lynk&Co gaf hele scherpe overnameprijzen op het moment dat zij het abonnementsbedrag verhoogden. Dus hoewel iedereen en de rijders aan het morren waren over de toegenomen kosten, kon Lynk&Co een groot aantal auto’s van haar balans afhalen en ‘cashen’. Dat verhogen van het abonnementsgeld rechtvaardigt Appelgren ook tijdens deze meeting.

Flexibiliteit kost geld

Appelgren: “We houden het abonnement, maar het zal altijd meer kosten, want flexibiliteit kost nu eenmaal geld.”

Green valt hem bij door aan te geven: “we hebben geleerd dat het abonnement een nuttig instrument is. Het heeft gewerkt als een Try before you buy. Maar we gaan zeker andere kanalen ook inzetten, dat vinden we logisch.”

Het abonnement heeft dus zijn grootste nut gehad toen Lynk&Co nog onbekend was. Het gaf mensen het comfort om ‘pijnloos’ de auto te ervaren. En nu na enig succes in de markt in Europa denkt Lynk&Co dat het nu niet meer het belangrijkste nieuws hoeft te zijn, maar dat de nieuwe auto als product zelf vooral het nieuws is.

Gevraagd naar het hete hangijzer van de stijgende abonnementsprijs had Green het volgende te zeggen: “De € 500 was geen foute prijs. Maar in verschillende markten bleken kosten hoger door bijvoorbeeld niet betalende klanten of duurdere schades. Maar aan de andere kant, je vraagt ook wat je kunt vragen. En natuurlijk gingen door tekorten aan chips de kosten omhoog van de auto.”

Die vertalen we maar even naar: de kosten stegen, maar ze zagen ook dat de aanbieding misschien wel te goed was. Lange wachttijden lieten zien dat ze wellicht meer konden vragen en dat is precies wat gebeurde.

Hoe dan nu verder met het abonnementsmodel? Volgens Green zal er voorlopig een plaats zijn voor deze vorm van bezit binnen Lynk&Co, omdat klanten het goed waarderen. Maar de realiteit is dat op HET moment dat L&C de Europese pers naar Milaan haalt om hun boodschap te verkondigen, het abonnement niet op het menu stond. Misschien is de scherpe prijs van het nieuwe model ditmaal voldoende.

Meer lezen over de nieuwe Lynk&Co 02 doe je hier

Hoe wij 1 jaar lang lang Lynk&Co 01 rijden vonden, lees je hier