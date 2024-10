De Citroën C4 heeft een nieuwe smoel

Volgens Citroën is de C4 nu stijlvoller dan ooit.

Het is alweer vier jaar geleden dat de C4 een comeback maakte als cross-over. Dat betekent dat het de hoogste tijd is voor een facelift. Des te meer omdat Citroën inmiddels een nieuwe designtaal én een nieuw logo heeft.

Op de Autosalon van Parijs onthult Citroën – naast de C5 Aircross Concept – de vernieuwde C4. Waar de C4 voorheen hele rare gespleten koplampen had, met de grootste koplampunit onderin, is de boel nu grotendeels naar boven verhuisd. Wel is de neus nog steeds bijzonder te noemen. Volgens Citroën is het design nu coherenter, maar dat is niet het eerste woord wat in ons opkwam.

De vernieuwde Citroën C4 (links) naast de oude C4 X (rechts)

Uiteraard zien we ook het nieuwe logo en ja, dat is nog steeds een enorme downgrade. Citroën is zelfs zo vriendelijk om de nieuwe en oude C4 naast elkaar te zetten, zodat je zelf kunt zien dat het oude logo veel mooier was.

De achterlichten zijn ietsje normaler geworden. Die bestonden uit een paar lukrake diagonale lijnen, maar nu zijn het gewoon horizontale lijnen. Niet getreurd: de Citroën C4 heeft nog steeds een dikke spoiler.

Naast de normale Citroën C4 krijgen we ook meteen de vernieuwde C4 X te zien. Dat is dus de sedanversie van een cross-over, zoals alleen Fransen dat kunnen verzinnen. Deze heeft dezelfde neus gekregen als de normale C4, maar de achterkant blijft ongewijzigd. Overigens heeft de C4 X aan de achterkant wél een logo, terwijl de C4 alleen Citroën uitgeschreven op de kont heeft.

Binnenin maakt een nieuw 7 inch instrumentcluster zijn opwachting in de C4 en C4 X. Ook zijn er vernieuwde Advanced Comfort zetels. Want dat doet Citroën wel goed: ze zijn een van de weinige merken die focussen op comfort in plaats van quasi-sportiviteit.

Qua aandrijflijnen is er geen nieuws. Er is nog steeds een Hybrid 100, een Hybrid 136 en een non-hybride 1.2 met 130 pk. Bij de volledig elektrische ë-C4 heb je de keuze uit 136 pk en een 50 kWh of 156 pk en een 54 kWh. Bekende cijfers voor iedereen die ooit wel eens iets over een Stellantis-product gelezen heeft.