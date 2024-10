Verkoopverbod op diesel in Parijs

Met je dieselbeuker heb je eigenlijk niets in Parijs te zoeken, tenzij je een volle tank hebt.

Langzaam maar zeker begint Parijs de anti-auto hoofdstad van de wereld te worden. Maatregel na maatregel maakt de Franse stad minder aantrekkelijk voor auto’s. Met vandaag: een verbod op de verkoop van diesel bij diverse tankstations in Parijs.

Diesel in Parijs

Het verbod is actief sinds 1 oktober van dit jaar. Diverse tankstations in de hoofdstad van Frankrijk mag geen diesel meer verkopen. Het gaat nu nog om strategisch gekozen plekken in de rong rondom Parijs. Uiteindelijk is de doelstelling om de verkoop van diesel in de gehele stad te bewerkstelligen.

Wie diesel nodig heeft moet het maar buiten de stad tanken. Franse arrogantie ten top, het past ook wel een beetje bij een stad als Parijs. Inwoners of bezoekers van Parijs kunnen nog enkel terecht voor benzine, LPG of stroom bij één van de laadpalen.

Het gevaarlijke is natuurljk dat andere Europese steden Parijs als voorbeeld nemen. Het zal niet de eerste keer zijn. Denk aan het verlagen van de maximumsnelheid. In 2021 maakte de stad bekend de snelheid te verlagen naar 30 km/u. Eind december 2023 werd een vergelijkbare maatregel ingevoerd in Amsterdam.

Parijs is wat dat betreft een soort inspiratie voor burgermeesters en gemeenteraden van andere Europese steden om deze ‘groene’ maatregelen a.k.a burgertje pesten over te nemen. Stel dat 020 inderdaad deze nieuwe maatregel overneemt dan is dat nog geen complete ramp. Diesel is niet extreem populair in ons land.

Na een snelheidsverlaging, parkeertax op zware auto’s en nu een verkoopverbod voor diesel krijgen inwoners van Parijs het steeds meer door: die auto, die moet weg. En het liefste zo snel mogelijk.

Ja, het is mooi plaatjes maken van je bolide bij de Eiffeltoren. Maar is dat de eeuwige file rondom de ring, de achterlijke parkeertarieven en nu deze nieuwe maatregel het allemaal waard? Pak gewoon de trein, het vliegtuig of blijf weg. Ik herhaal.. (via gocar.be)