Chinees: eindelijk beter dan Japanse motoren?

Zozo, we durven zeg. En we kunnen het nog uitleggen ook aan de hand van de nieuwe CFMoto 700CL-X.

Chinees en voertuigen, we kunnen er pagina’s vol over schrijven en met dit bericht doen we daar ook weer goed aan mee. Bottomline is dat veel gekende auto- en motorfietsproducenten hun voertuigen in China assembleren maar dat de Chinese merken nog niet het aanzien hebben van auto- en motormerken die dezelfde productieplek kiezen maar een meer bekend merkje op hun producten plakken.

Daar gaat natuurlijk een keer verandering in komen. CFMoto is zo’n producent die al een aantal jaren aan de weg timmert en bijvoorbeeld in de quadsector wereldwijd al een sterke positie heeft veroverd. Het Chinese merk brengt nu de CFMoto 700 CL-X op de markt. We waren bij de Benelux perspresentatie voor Maxxmoto.be en Autoblog.

En we waren ronduit verrast door de stap die het merk heeft gemaakt met deze nieuwe ‘Scrambler-achtige’.

Voor wie het te spannend vindt om te wachten tot het einde van de video.

De CFMoto 700CL-X gaat in Nederland € 7.699,- kosten (€ 7.048,- in België). Vergelijk dat met een Yamaha XSR700 voor € 8.999,- of meer sportieve nakeds als de Kawasaki Z650 (mist ‘scrambler-look’) voor € 7.999,- en een Honda CB650R voor € 9.798,- (duur!). En je ziet meteen dat de CFMoto zich interessant positioneert.

Wie durft het aan om in het ‘imago-segment’ voor een CFMoto te kiezen?