BOVAG: bijtelling verhogen slaat nergens op!

“Verhogen bijtelling EV rijdt klimaatambitie in de wielen”, aldus BOVAG als reactie op de plannen voor bijtelling die vandaag gepresenteerd werden.

Het is weer Prinsjesdag en dus mogen we genieten van hoe ons land er financieel uit gaat zien. Ook voor de automobilist, daarom vroegen we jullie vanmorgen al hoe de automobilist geholpen kan worden. Het was geen prijsvraag, maar als dat wel zo was dan ging niemand voor de hoofdprijs. Het antwoord ‘de bijtelling gaat nog verder omhoog’ is namelijk nergens gegeven.

Bijtelling omhoog

Want dat is wel wat er gaat gebeuren. Nou hebben we dit net uitgebreid uitgelegd aan de hand van wat er is gepresenteerd en het is erg simpel: het percentage gaat omhoog (van 12 procent naar 16 procent) en het maximumbedrag gaat omlaag (van 45.000 euro naar 35.000 euro). Lekker dan: doet elke fabrikant hun best om een goed pakket aan te bieden voor precies 44.995 euro, is het allemaal voor niks geweest. Daar gaat je IONIQ 5.

BOVAG: verhoging bijtelling is slechte zaak

We hebben ook al een reactie van BOVAG: die vinden dit niet een stap in de goede richting. Als de overheid wil dat de autosector bijdraagt aan de klimaatakkoorden, moet het tegenovergestelde gebeuren van wat er nu gebeurt. Dan moet een elektrische auto interessanter worden, en niet moeilijker te verkrijgen. BOVAG stelt dan ook op aan de overheid om dit ongedaan te maken, zodat een elektrische auto sneller interessant wordt.

Beter subsidiëren

Ook herhaalt BOVAG naast het pleidooi voor betere bijtelling, dat het subsidiepotje verbeterd moet worden. Dat potje krijgt iets meer geld, maar wordt niet meer gebruikt voor particulieren. Ook wordt er nu gewerkt met ‘jaarschotten’, waar er een totaalbedrag is wat in stukjes van steeds een jaar wordt verdeeld tot en met 2025. BOVAG opperde eerder al samen met andere belangengroepen om dit geld al beschikbaar te stellen wanneer het kan: des te eerder er meer EV’s worden verkocht, des te beter.

Niet louter positief dus vanuit BOVAG als het gaat om bijtelling.