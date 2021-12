Niet dat de huidige versie niet goed reed, maar de opgefriste Mazda MX-5 stuurt nu eindelijk beter sinds de introductie.

De Mazda MX-5 is een typisch auto voor typische petrolheads. Wat dat betreft is het niet vreemd dat twee redacteuren (@rubenpriest en @bart) er eentje gehad hebben. Het recept is al jaren hetzelfde bij de MX-5: een kleine, simpele en pure roadster die enigzins betaalbaar is.

Dat betaalbaar val tegenwoordig overigens best mee, want je moet redelijk onderhandelen om er eentje voor minder dan 36 mille mee te kunnen krijgen. En dan heb je ‘slechts’ de instapper. Maar dat is volgens Mazda de beste. Er is nu een opgefriste Mazda MX-5 en er is nu eens aandacht besteed aan de onderkant van het gamma.

990S

Er is namelijk een nieuwe speciale uitvoering, de MX-5 990S. Hierover konden we een tijdje geleden al berichten. In dit geval gaat het om een eenvoudige uitvoering met de instap-motor.

De MX-5 990S is voorzien van 16 inch lichtgewicht gesmede Rays-velgen en geventileerde Brembo-remschijven. Daarnaast is de 990S voorzien van gewijzigde dempers, veren, opnieuw gekalibreerde besturing en een aangepaste ECU. Dat laatste levert niet zozeer meer vermogen op, dan wel een ander karakter.

KPC voor opgefriste Mazda MX-5

Ook de rest van de lineup is aangepast. Zoals de zwaar aangezette titel suggereert stuurt de opgefriste Mazda MX-5 nu eindelijk beter dan voorheen. Nu was dat geen zwak punt van de MX-5, maar beter is altijd leuker, toch? De auto is nu voorzien van KPC, dat is een afkorting voor Kinematic Posture Control. Hoe het precies werkt is ons niet helemaal duidelijk, maar door het binnenste wiel ietsje af te remmen moet bodyroll worden tegengegaan. Op hoge snelheid moet de MX-5 nu beter op de weg liggen.

Verder is er een nieuwe kleurtje (Platinum Quartz) en Terracotta-lederen bekleding. Mocht je dat niet voldoende qua wijzigingen, dan begrijp je de MX-5 niet. Die is namelijk van zichzelf al briljant.

De 990S komt vooralsnog niet naar Nederland. De 1.5 met 132 komt echter wel, net als de 2.0 met 184 pk. Prijzen beginnen bij 37.490 euro. De RF (hardtop) is 2.500 euro duurder. De 2.0 is er vanaf 42.490 euro.