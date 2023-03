Chinese bussen? Zijn we helemaal gek geworden?

Niet de bus uit het verhaal

Aldus het CDA. Die partij is niet blij met een groot aantal Chinese bussen dat in ons land rondrijdt…

Gisteren konden we met z’n allen weer eens lekker stemmen. Inmiddels zijn de meeste stemmen geteld en weten we dat de coalitie flink op z’n bek is gegaan en dat het nu gaat tussen de Boeren en de Linkse Wolk. Vooral het CDA moest het flink ontgelden.

De partij van Wobke Hoekstra zag het aantal zetels in de Eerste Kamer ongeveer halveren van 9 naar 5. En daar moet natuurlijk wat aan gedaan worden, dus richt het CDA zich nu maar op China. Of op Chinese bussen, om compleet te zijn.

Want daar is de partij niet dol op. Verre van zelfs.

CDA wil geen Chinese bussen meer

Want wat is er nou aan de hand? In het oosten van het land rijden een heleboel stadsbussen die bij BYD in China zijn gemaakt. De aanbesteding voor die bussen was door een bedrijf uit Frankrijk gewonnen, maar dat vertelde er niet bij dat zij op hun beurt de bussen uit China importeerden.

Op zich niet zo’n probleem, zou je denken. Ware het niet dat het ondingen zijn. Ze vallen tijdens ritten zomaar stil, en chauffeurs klagen over rug- en nekpijn door de stoelen. En dat is een nachtmerrie, zegt CDA-Europarlementariër Tom Berendsen in het AD.

Die vindt dat er bij dit soort grote opdrachten eerder naar Europa gekeken moet worden. Niet alleen vanwege de kwaliteit, slechte arbeidsomstandigheden en eventueel zelfs spionage die via de Chinese bussen gedaan kan worden, maar ook om geen onoverbrugbare technische achterstand te krijgen op het land.

Er moet heel veel veranderen

Alleen gaat het heel veel tijd kosten om dit te bewerkstelligen. Bijna alles komt namelijk al uit Chinese fabrieken en mijnen. Daarom moet er zo snel mogelijk gezocht worden naar de benodigde grondstoffen in Europa. In Portugal en Zweden is er al met succes naar geboord.

Tot die tijd moeten de mensen in Oost-Nederland het nog doen met die vreselijk slechte Chinese bussen. Maar om dit soort ellende te voorkomen moet er dus keiharde actie komen.

En daar heeft het CDA eigenlijk helemaal geen slecht punt. Komen ze alleen nét een dag te laat mee…