Subsidiepot elektrische auto helemaal leeg

De subsidiepot voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto is voor 2022 helemaal leeg. Het volledige bedrag van 71 miljoen euro is er doorheen.

Voor de aanschaf van een volledig nieuwe elektrische auto tot 45.000 euro lag er voor elke particuliere koper een subsidie van 3.350 euro klaar. Er was in totaal 71 miljoen euro beschikbaar dus dat betekent dat er op dit moment 21.194 kopers aanspraak hebben gemaakt op de subsidie.

Overtekend

Minimaal dan, want de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland meldt dat het budget na vijf maanden op weg in het jaar inmiddels is overtekend. Dat betekent dat er op dit moment er al meer geld uit de subsidiepot elektrische auto is aangevraagd dan er beschikbaar is. Als je net je aanvraag hebt ingediend is het dus spannend of je nog op tijd was of niet. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, dus duimen maar. Ben je een rasoptimist kun je ook gewoon nu nog een aanvraag indienen. Mochten er genoeg subsidieaanvragen worden afgekeurd omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen kun je natuurlijk mazzel hebben.

Tweedehandsje

Is er dan helemaal geen euro subsidie meer te krijgen? Jawel, maar dan moet je op zoek naar een gebruikte elektrische auto. Daar zit nog zo’n 3,66 miljoen euro (stand 30 mei 2022) in de pot voor 2022. Per gebruikte EV is er 2.000 euro beschikbaar. Ook hier moet je niet te lang wachten, want hier is de bodem van de pot met subsidie dus ook in zicht.

Volgend jaar wordt de subsidiepot elektrische auto weer gevuld, maar dan kun je geen 3.350 euro per nieuwe elektrische auto opstrijken, maar 2.950 euro. In 2024 is er dan 2.550 euro per auto beschikbaar. Na 2024 stopt de subsidieregeling vooralsnog. Voor gebruikte elektrische auto’s blijft het bedrag 2.000 euro.