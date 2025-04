Bestverkochte merk van Nederland bouwt nieuwe 2,5-liter turbomotor!

De marktleider gaat nog jaren door met de plofmotor!

Als je succes hebt, dan heb je gelijk. Daarom was Elon Musk lang een verstandig man die het juiste had gedaan. Nu hangt de vlag er in de autowereld heel anders bij, ook in Nederland. Hier is Kia oppermachtig aan het begin van 2025. Dat doet het merk door een breed assortiment. Zowel qua autosegmenten als in de brandstoftypes.

Die strategie wil Kia de komende jaren voortzetten. Het merk vertelt vandaag op de Investor Day dat de gehele line-up ”flexibel” moet blijven dankzij drie soorten aandrijflijnen: elektrisch, hybride en de ouderwetse verbrandingsmotor. Deze belofte zet het merk kracht bij door een nieuwe plofmotor te lanceren.

Kia’s 2,5-liter viercilinder

De nieuwe verbrandingsmotor is een doorontwikkeling op een bestaande motor. Het 2,5-liter blok gebruikt Kia in Amerikaanse modellen, zoals de prachtige K5 die je hieronder ziet. Die zouden wij ook wel lusten. De nieuwe motor moet 12 procent sterker zijn dan de huidige versie. Daarmee zou het vermogen boven de 300 pk komen te liggen. Het koppel groeit tot boven de 420 Nm.

Kia noemt de nieuwe krachtbron ”een modulaire, zeer efficiënte motor”’. Dat moeten we even uitleggen. Modulair betekent dat Kia de motor op verschillende manieren gaat gebruiken. In de praktijk wil dat zeggen dat de motor alleen in een benzineauto kan liggen, vergezeld kan worden door een elektromotor in een hybride of als range-extender kan optreden in een EV.

Ook voor Nederland?

De efficiëntie zit hem volgens Kia bij de hybride variant. In dat geval verbruikt de motor vier procent minder brandstof. Geen gigantisch verschil, maar je moet ergens beginnen. Kia gebruikt de vierpitter nu nog niet in hybride Amerikaanse modellen. Dat gaat met de nieuwe generatie dus veranderen. Dat maakt het blok ook een stuk interessanter voor Nederlandse modellen. Helaas meldt Kia tijdens de Investors Day niets over een introductie van de turbomotor in Europa. We hebben we een vraag uitstaan bij Kia omtrent dit onderwerp.

Ambitieuze plannen van Kia

Het Zuid-Koreaanse merk hoopt de komende jaren door te groeien. Tegen 2030 moet Kia goed zijn voor 4,5 procent van alle nieuwverkochte auto’s wereldwijd. Dat zijn 4,19 miljoen auto’s. 1,26 miljoen daarvan moeten EV’s zijn en 1,07 miljoen zijn hybrides (inclusief EREV).

De groei moet in eerste instantie komen van de EV3. De komende jaren lanceert Kia de EV4 gevolgd door de EV5 en dan pas de kleine EV2. Hier in Europa zal de focus liggen op ”compacte modellen en hatchbacks”. Mogen we de K5 scharen onder de noemer ‘compacte modellen’?