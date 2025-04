Wansmaak Woensdag: Mansory Porsche 911 992 Turbo S Cabrio

Smaak is niet te koop.

Ik zal vast een aantal Mansory-liefhebbers tegen het zere been schoppen . Laat ik duidelijk zijn: niet alleen de extraatjes van Mansory kunnen me zelden bekoren. Je kunt me zien als het tegenovergestelde van @MartijnGizmo. Autofabrikanten hebben een auto op een bepaalde manier vormgegeven en dat respecteer ik graag. Het kan ook te maken hebben met het feit dat ik technisch niet zo onderlegd ben, maar uitgebreide uiterlijke tuning laat ik graag aan anderen over die er wel lol aan beleven.

Goed, weten jullie dat ook weer. Met dat in het achterhoofd zul je wel begrijpen dat dit misbaksel hierbeneden tegen al mijn principes in gaat. Het camouflage-achtige werkje dat Mansory vaak terug laat komen, zit ook besmeurd op de 911. Het steekt op een manier af van de witte lak waarvan ik jeuk in mijn ogen krijg. Met het stoffen dak dicht valt pas echt op hoe lelijk het carbon is. En dan die velgen. Ik kan me voorstellen dat je paarse details wilt verwerken, maar doe dan de remklauwen in die kleur, niet het hele wiel alstublieft.

Met het interieur kan nog enigszins leven. Op den duur zul je dol worden van de driehoekjes in de stoelen en vloermatten, maar de combinatie wit-zwart-paars is hier behoorlijk stijlvol.

De Porsche 911 Turbo S Cabrio van Mansory

We hebben het hier over de P9LM Evo 900 Cabriolet van Mansory. Dit bewuste exemplaar is de eerste klantenauto van de cabrioversie. THet is vandaag precies een jaar geleden dat het persbericht van de getunede cabrio de wereld in werd gestuurd. Toeval bestaat niet. Het pakket voor de coupé kwam overigens al bijna twee jaar geleden uit.

De technische aanpassingen aan de Cabriolet zijn gelijk aan die van de normale 911 Turbo S. De 3.8 zescilinder krijgt nieuwe hybride turbo’s, grotere intercoolers, downpipes, een sportluchtfilter en een aangepaste ECU. De boxermotor pompt er na de upgrades 900 pk en 1.050 Nm uit. Daardoor kun je in 2,5 seconden van 0 naar 100 km/u katapulteren. De topsnelheid ligt op 340 km/u. In een cabrio…

Nu heb ik vanachter mijn laptopje natuurlijk makkelijk praten. De eigenaar zal vast apetrots zijn op zijn bezit en dat mag ook. Er zijn namelijk maar zes anderen die bij Mansory kunnen shoppen voor een getunede Porsche 911 Turbo S Cabrio. Wat die personen kwijt zijn, is natuurlijk geheim. Bij zijn lancering kostte de cabrio 294.100 euro in Nederland.