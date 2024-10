Volledig nieuwe Renault 4 E-Tech nu helemaal onthuld

Niks geen teasers of lekken meer, dit is ‘m dan echt: de Renault 4 E-Tech met veel referenties naar zijn voorvader.

Renault is op de retro-tour. Het Franse merk heeft in hun geschiedenis een hele reeks geniale auto’s uitgebracht waarvan vele modellen ook een doorslaand verkoopsucces waren. Tussen de wereld van de crossovers waar toch een hint van ‘door de bomen het bos niet meer zien’ bij bestaat, komt Renault nu met een hele hoop retro-ideeën om het allemaal weer een beetje leuk te maken. De nieuwe 5 heeft zijn impact al gemaakt en nu voorziet Renault de 4 ook van een moderne, retro-achtige opvolger. Alleen dan wel in de vorm van een compacte crossover.

Renault 4 E-Tech Electric

Die kenden we al als concept, maar dit is de versie die binnenkort met prijskaart en al in de showrooms verschijnt. De 4 is een nog significantere auto geweest voor Renault dan de 5, dus die is nu aan de beurt. Er zijn wereldwijd meer dan 8,1 miljoen stuks van de Vier gebouwd en verkocht. Net als veel van zijn soortgenoten waren er markten die er maar geen genoeg van konden krijgen. De in 1961 onthulde 4 werd in sommige markten nog tot 1992 verkocht.

De nieuwe telg die ook de naam Renault 4 heeft, moet een perfecte opvolger van dat succes worden. Gezien het feit dat het een crossover is, moet dat wellicht nog lukken ook. De styling laten we normaliter een beetje voor interpretatie open, maar bij de nieuwe 4 is het natuurlijk een belangrijk aspect van de auto.

En dan valt op dat alhoewel Renault de 4 vol heeft gestopt met knipogen naar het verleden, het geheel niet ijzersterk is. Niet zoals de 5 in ieder geval. Het doet her en der wat Fiat 500X-achtig aan. Ergens wel jammer, maar begrijp ons niet verkeerd: over het algemeen is het idee wel erg leuk. We denken ook zeker wel dat Renault voor de doelgroep hem 4-achtig genoeg heeft gemaakt. De uniforme voorgrille en koplampen in een zwart paneel zijn herkenbaar, evenals de LED-signatuur die de ronde koplampen weergeeft. Achterop herken je de ovaalvormige achterlichten, uiteraard weer met moderne technologie. De zijkant kent dezelfde drie strepen om wat profiel te geven aan de onderkant als die de Renault 4 GTL had. En natuurlijk hetgene wat de Renault 4 zo iconisch maakte: dat derde zijruitje in een soort driehoeksvorm tussen het achterraam en de achterkant in.

Interieur

Het interieur is een minder grote verrassing. In grote lijnen lijkt het erg op wat we zagen in de Renault 5, maar bij de 4 hebben ze het op detailniveau anders gemaakt. Zo hebben de stoelen een unieke textuur, geïnspireerd op de ‘denim’-stoelen die je kon krijgen op de originele 4. Voor de rest heeft Renault er een moderne draai aan gegeven met twee schermen als tellers en infotainment. Een detail wat ook mee komt vanuit de 5: de aan het stuur gemonteerde schakelhendel is een soort rechthoek, geïnspireerd op de koker van lippenstift. Het scherm is uiteraard gebaseerd op OpenR Link, en zou dus qua software net zo aan moeten voelen als andere Renaults.

Cijfers

Goed, over dat design kun je de hele dag wel mijmeren en je zal er vast een eigen of andere mening over hebben, dus pakken we ook even wat feiten en cijfers over de Renault 4 erbij. Renault plaatst ‘m bovenin het B-segment, tussen de Clio en Captur in volgens de Fransen. Die eerste is 9 centimeter korter dan de 4, die laatste juist 9 centimeter langer. De totale lengte is 4.140 mm, met een wielbasis van 2.620 mm. Met 1.800 mm is de breedte binnen de perken gehouden (al was de originele 4 slechts 1.485 mm breed) en hij is 1.570 mm hoog. De grondspeling is 181 mm, wat precies 12 mm meer is dan de Captur. Hij weegt 1.410 kg, wat voor een EV (helemaal een crossover) lang niet gek is. Oh ja, en je mag 750 kg trekken. Net genoeg voor een vouwwagen, maar koop ‘m niet als je elk jaar met de Fendt Diamant naar Zuid-Frankrijk wil.

Renault is er ook trots op dat elke 4 geleverd wordt met 18 inch velgen. Je kan kiezen uit drie stijlen, maar dus allemaal in dezelfde grootte. Geen poepsaaie basismodellen met kleine velgjes dus: enkel het echte werk. Nice!

Net als de Renault 5 is de 4 E-Tech gebouwd op het AmpR Small-platform van Renault’s nieuwe project Ampère. Dat betekent qua prestaties ook min of meer hetzelfde als de Renault 5. Er komen twee versies: eentje met een 40 kWh-batterij en eentje met een 52 kWh-batterij. Ook komen er twee motorenversies: 90 kW (122 pk) en 110 kW (150 pk). De dikste versie zou volgens de WLTP 400 km ver moeten komen. Net als de 5: niet baanbrekend, maar wel netjes en als de prijzen ook in 5-territorium komen zeker niet verkeerd. Laden gaat nog niet zo snel als we heden ten dage gewend zijn van topsegment EV’s: 15 naar 80 procent in 30 minuten. De Renault 4 E-Tech krijgt wel net als bijvoorbeeld Hyundai-modellen een soort V2L-systeem, waar je dus ook de batterij van de auto kan gebruiken om juist andere apparaten op te laden.

Kofferbak

In de kofferbak van de Renault 4 E-Tech kan je 420 liter kwijt, hoe veel het is met de banken plat zien we dan weer niet. Renault heeft expres gezorgd voor een lage tildrempel, iets dat volgens hun ook een sterk punt was bij de vorige 4. Daarnaast is de 4 E-Tech uitgerust met allerlei opbergvakjes, een ruim gedeelte onder de laadvloer waar bijvoorbeeld je laadkabel kan liggen en haakjes voor je boodschappentassen.

Grille

De lichtshow voorop is een lekker opvallende designkeuze. Zoals gezegd heb je aan weerszijden twee LED-signaturen die de ronde koplampen hun karakter moeten geven. Daar tussenin heb je een verlicht Renault-logo. Het randje rondom de hele grille is een ononderbroken LED-streep die ook fungeert als dagrijverlichting. Onmiskenbaar dus. De hele grille is één ononderbroken 1,45 meter brede glasplaat.

670 verschillende mogelijkheden

Renault zet ook in op personalisatie voor de 4 E-Tech. De originele ethos van de 4 was ook dat de keuze reuze moet zijn, dus krijg je af fabriek al een hoop visuele opties. Keuzes zijn onder meer de kleuren, contrastkleuren, afwerking in het interieur (op de schakelpook bijvoorbeeld), de keuze tussen een canvas dak (jawel!) of dakrails en nog veel meer. Volgens Renault zijn er af fabriek al 670 unieke configuraties mogelijk.

FL4WER POWER

Ten slotte neemt Renault ook nog een concept mee naar de Autosalon van Parijs. De Renault 4 FL4WER POWER is geïnspireerd op de ‘hippy chic’-vibe uit de jaren ’70 volgens het merk. Dat kwam terug op de 4’tjes van die tijd, en dus heeft Renault een nieuwe 4 precies zo aangekleed alsof hij uit de jaren ’70 komt. Inclusief stoelen met bloemetjesmotief en gele details, waaronder de lichtsignatuur voor.

Renault neemt uiteraard ook de ‘normale’ 4 E-Tech mee naar Parijs, waar deze zijn publieke debuut maakt. De 4 verschijnt in de zomer van 2025 in de showrooms, in het voorjaar mogen we weten wat hij gaat kosten.