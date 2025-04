Eerste ”ninja flitser” geïnstalleerd: wat is het en waarvoor?

Je kunt hem vanaf vandaag op vakantie tegenkomen.

Het is voor mij als millennial niet voor te stellen dat er ooit geen veiligheidsgordels in auto’s zaten. Of dat er geen snelheidslimiet gold. Of dat je niet op je houden moet zijn voor flitsers. Die zijn er anno 2025 genoeg (zeker deze week!) in allerlei soorten en maten. In Spanje hebben ze er vandaag eentje bij gekregen met de bijnaam ‘ninja flitser’.

De nieuwe flitsers gooit gelukkig geen ijzeren sterren. Wat hij wel doet, is zich verdekt opstellen. De Spaanse verkeersdienst DGT hangt een hele kleine camera op die je vanuit je auto bijna niet kunt zien. Het apparaatje heet officieel Video Stop en heeft een specifiek doel. Hij lapt geen hardrijders of telefoongebruikers erbij, maar kijkt of je netjes stopt voor een stopbord. Kennelijk is dit een groot probleem in Spanje wat aangepakt moet worden.

Het probleem van de ninja flitser

Het eerste exemplaar hangt op een kruising in de regio Madrid en zie je hieronder. Voor wie er weleens komt: de bijna onzichtbare flitser hangt op de kruising tussen de M-221 en M-222 tussen Valdaracete en Estremera. Volgens de politie gebeuren hier vaak ongelukken. Mijn probleem met het systeem: waarom zou je een extra kleine camera ophangen als er onder het stopbord wordt aangegeven dat je in de gaten wordt gehouden door een camera? Schrikt een grote flitskast niet veel meer af?

Ook de Spaanse politie houdt vast aan de veiligheidsberedenering. Nee hoor, meer boetegeld ophalen is niet het doel, we willen alleen maar de wegen veiliger maken. Mocht de flitskast goed werken, dan komt ie op meerdere locaties in Spanje. Oftewel, stop gewoon even bij een stopbord in Spanje ook al zie je dat er niemand aan komt. Zo, hebben wij ons steentje ook weer bijgedragen aan de Spaanse verkeersveiligheid.

Boete

Als de flitser ziet dat je niet helemaal stilstond, heb je nog niet meteen een boete aan je broek. De beelden gaan naar een control room waar iemand kijkt of je inderdaad niet bent gestopt bij het stopbord. Mocht diegene je betrappen dan mag je daar best behoorlijk voor dokken. De boete kan oplopen tot € 200,-. Spaanse automobilisten krijgen ook nog eens vier punten op het rijbewijs. Wees verstandig en betaal de boete binnen 20 dagen na de kennisgeving, anders zet de Spaanse politie de verdubbelaar in.

Foto: Maserati Granturismo S in Spanje gespot door @maarten020

Via SpanjeVandaag