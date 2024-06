Citroën stopt met kleinste en grootste auto’s

Citroën stopt met zowel zijn grote als kleine auto’s en gaat vanaf nu voor de middelmaat.

Het Franse Citroën is altijd een vreemde eend in de bijt geweest. Eigenzinnig in ontwerp en techniek. Dat heeft een flinke schare Citroën fans opgeleverd in de loop der jaren.

Denk maar aan de Citroën DS die de Citroën Traction Avant moest doen vergeten. En natuurlijk de Citroën 2CV, de Dyane en bijvoorbeeld de Citroën Visa. Allemaal historie en water onder de brug. Het merk zweert namelijk de kleine én de grote auto’s af.

Niet bestaand segment

CEO Thierry Koskas zegt in een interview met het Britse Autocar dat het merk zich gaat terugtrekken van de flanken. Hij zegt dat de Citroën C5 X, een auto in het D-segment, in de toekomst niet vervangen wordt. Best verrassend, want zo slecht doet die auto het niet.

Koskas is namelijk van mening dat het hele D segment eigenlijk niet meer bestaat. Er zijn namelijk bijna geen middenklassers meer van volumemerken. Naast de Citroën C5 X zijn er eigenlijk alleen nog maar de nieuwe Volkswagen Passat en de Skoda Superb. De rest zijn concurrenten van de premium merken.

Geen kleine Citroëns meer

Ook aan de andere kant is er wat Koskas betreft geen toekomst voor het merk. Dat de Citroën C1 niet meer zou worden opgevolgd was op zich wel bekend, maar ook de Ami is geen zekerheidje. Dat kekke karretje is amper een auto en krijgt daarom respijt, maar veel toekomst ziet hij niet voor een kleine Citroën.

Het merk moet zich in het B en C segment bewegen. Daar ligt het hart van het merk, aldus de beste man. Een A segmenter is niet meer realistisch, want die zou je goedkoper moeten kunnen aanschaffen dan een auto uit het B segment en dat zit er gewoon niet meer in. Het ontwikkelen en bouwen van een A segment auto kost het merk hetzelfde als een maatje groter. Dus niet interessant.

Eigenwijze Citroën?

Is het dan over en uit met het eigenwijze karakter van het merk? Nee. Van alleen maar conventionele hatchbacks of SUV’s bouwen gruwelt de CEO. In het DNA van het Franse merk zit de drang om nieuwe dingen te suggereren. Ze komen met “nieuwe vormen”. Wij houden ons hart vast…

Zeker is dat het aanbod flink gaat krimpen. Hij verwacht nog zo’n vijf of zes goed gepositioneerde modellen over te houden. Benieuwd waar ze dan op uit gaan komen.

Wie heimwee heeft naar het échte Citroën, lees hier meer over de Citroën 2CV in de Autoblog Garage van ondergetekende.