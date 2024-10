Citroën doet stoer met de C5 Aircross

Scherpe vouwen en harde lijnen vormen het uiterlijk van de Citroën C5 Aircross.

Weg lijken alle ronde vormen en zachte lijnen van de automobiel. Designers kiezen voor een ‘harder’ uiterlijk, wat lekker stoer uit de verf komt. MINI deed het met de nieuwe Cooper. Dacia met de Duster en nu is het de beurt aan Citroën met de nieuwe C5 Aircross.

Concept

Het is nu nog een concept. De Fransen hebben de auto meegenomen naar de autoshow van Parijs. Het design is echter een voorbode wat het uiteindelijke productiemodel moet voorstellen. Een nieuwe SUV in het C-segment, want die hadden we nog niet genoeg.

Je bent straks niet de enige in je BMW XM of 7 Serie met van die dunne koplampen. Als je in de achteruitkijkspiegel kijkt kan het ook zomaar de Citroën C5 Aircross zijn. Mits het merk de designtaal van dit concept meeneemt naar het productiemodel. Maar dat zal vast wel.

De auto staat op het STLA Medium platform van Stellantis. De samenvatting van de Fransen over dit concept? Een gespierd en organisch blok, gebeeldhouwd voor aerodynamica. We hebben het niet over het lijf van Arnold Schwarzenegger in de jaren tachtig. Dit is de manier waarop Citroën de nieuwe C5 Aircross concept omschrijft.

Het concept is 4,65 meter lang. Dat is 15 centimeter langer dan de huidige C5 Aircross. Daarnaast is de auto 1,66 meter hoog. Het merk zegt dat een deel van het ontwerp een knipoog is naar de huidige C3 en de C3 Aircross. Het is niet alleen looks. Met dit nieuwe design voorspelt Citroën 30 kilometer meer elektrische actieradius in vergelijking met de huidige C5 Aircross.

Want elektrisch, dat zal de nieuwe worden. Maar hij komt er ook met verbrandingsmotoren en als hybride. Kortom, drie smaakjes om straks uit te kiezen. Het productiemodel van de volgende generatie Citroën C5 Aircross volgt in 2025.