Deze garage in Castricum schreeuwt om lekkere auto’s

De Porsche 911 Cabriolet is een goed begin, maar er mag nog meer lekkers in de garage van dit huis in Castricum.

Zo zien we ze graag. Een prachtige vrijstaande villa met een keurige oprijlaan en een bijpassende garage. De woning staat in het dorp Castricum in Noord-Holland. Om je heen geen directe buren, dus je kunt gerust je Aventador SVJ starten om 06:00 in de ochtend.

Garage Castricum

Die Lambo moeten we er nog zelf bijdromen, want in de garage staat alleen een Porsche 911 Cabriolet. Lekker hoor, maar ook weer zo voorspelbaar nietwaar. Deze villa is in 1938 gebouwd, maar daar merk je precies niks van. Mooi bijgehouden door d jaren heen en een architect heeft zijn plasje gedaan om er een moderne uitstraling aan te geven. Geslaagd, want het bouwjaar zie je er aan de binnenkant niet aan af.

Binnen vinden we 531 vierkante meter aan woonoppervlak, vier slaapkamers, drie badkamers, een wijnkelder, sauna, stijlvolle bar. Het zit er alllemaal. Het echte feest is natuurlijk de inpandige garage met plek voor twee auto’s.

Er is ook een laadpaal voor je elektrische auto. Voor de saaie zakelijke kilometers als je naar een klant moet, maar geen zin hebt om een statement te maken. Het blijft immers Holland hè. De inpandige garage is vanuit de hal en de bijkeuken bereikbaar. Handig.

De garage is elektrisch afsluitbaar en modern afgewerkt. Gelukkig maar, want je ziet maar al te vaak dat de garage wordt overgeslagen bij een renovatie.

Hoewel de garage wat krapjes is (twee is geen) mogen de minder geliefde bolides buiten slapen. Het perceel is ruim 9.000 m² groot. Genoeg plek dus voor een carport voor een extra paar speeltjes. De voortuin is groot genoeg dat jij je over pottenkijkers geen zorgen hoeft te maken. De toegangspoort is bovendien elektrisch. Met de privacy zit het wel snor.

Nu is alleen nog de vraag: wie bezorgt deze garage de auto’s die hij verdient? Het huis staat te koop voor 3,95 miljoen euro.