Beste Citroën, mogen wij de C4 Cactus terug?

Ondertekend, de nuchtere Nederlander die een leuke, praktische en niet te dure auto wilde. Dat kon de Citroën Cactus namelijk allemaal voor je zijn.

Citroën heeft vele succesnummers, maar de Eend (2CV) moet wel de grootste zijn. Deze burgerlijke auto, origineel bestemd voor de Franse boer die comfort én inzetbaarheid zocht, is met miljoenen verkocht en was decennialang in productie. Sinds de jaren ’80 is eigenlijk al een tijdje de vraag wanneer Citroën de Eend gaat reanimeren en tot dusver is dat niet gelukt middels een directe Eend-hommage.

Citroën C4 Cactus

Als je ondergetekende vraagt, en het zal controversieel zijn, is de nieuwe Eend al gebouwd. En hij heet Citroën C4 Cactus. Nee, het is niet perse een 2CV-hommage of een auto die perse een opvolger wilde zijn, maar wel een auto die het volk net zo goed bediende als de Deux Chevaux. In Nederland had Citroën er een dik succes mee te pakken. Het was qua zitpositie een SUV, qua grootte een flinke hatchback, qua styling een stronteigenwijze Citroën en qua prijs een hoop waar voor je geld. Voor petrolheads is het verre van een droom, maar voor de normale autokoper (en dat zijn er toch meer) was het een hele frivole manier om alles vanaf 17.000 euro uit te geven. Voor meer geld kreeg je ook iets meer, waaronder de keuze uit bijzondere kleuren voor de carrosserie én de Airbumps.

Oh ja, de Airbumps, Citroëns idee om met luchtbubbels de auto een soort externe beschermlaag mee te geven. Alsof het een Cactus is, snap je? Maar even serieus, ik heb de term Airbumps uit monden horen komen van mensen die geen kaas gegeten hebben van auto’s en vaak waren dat ook de mensen die de Cactus superleuk vonden. Kortom: eigenlijk was de Cactus geniaal.

Val van de Cactus

Waarom kan je dan momenteel geen nieuwe Citroën C4 Cactus meer kopen? Dat leek in Nederland vooral te gebeuren na de facelift in 2017. De Airbumps verdwenen (tenminste, het werden tamelijk generieke stootstukken aan de zijskirts), het front werd iets minder uitgesproken, de auto verloor zijn dakrails en leek over het algemeen wat serieuzer. Terwijl juist dat eigenwijze en speelse de kracht van de Cactus was. Ook het prijskaartje werd serieuzer, je mocht bijna 5.000 euro meer neerleggen voor een kale Cactus. Tel daarbij op dat het bijtellingsvoordeel veelal verdween en niemand had ineens meer een reden om een Cactus te kopen. Zo verdween de nieuwe Eend ineens weer in 2021. Zonder opvolger.

Nieuwe Cactus

Toch wordt de Citroën C4 Cactus nog gebouwd én verkocht, in Zuid-Amerika dan. Daar kondigt het merk zelfs aan dat de auto voor 2024 nog wat upgrades ontvangt. Zo op de foto’s lijkt het alsof de Zuid-Amerikaanse versie van de Cactus iets van de frivoliteit van de eerste Cactus terug heeft gekregen. Dat is vooral te danken aan de terugkeer van de dakrails en één van de updates: je kan nu details van de auto bestellen in knaloranje.

Scherm

De belangrijkste update van de nieuwe Citroën C4 Cactus zit ‘m in het interieur. Daar mag je genieten van het nieuwste Citroën-infotainment middels een nieuw 10 inch touchscreen. Met draadloos Apple CarPlay en Android Auto, gaaf! Ook krijg je meer USB-poorten, een draadloze smartphonelader en een armsteun tussen de voorstoelen. Je wordt wel weer verwend.

Al dit moois gaat je precies 106,990 Braziliaanse real kosten, of een bijna perfect afgeronde 20.008 euro. Nou zou daar in Nederland nog een BPM-boete overheen komen, maar bedenk wel dat de Cactus aldaar enkel aangeboden wordt met de 1.6 THP met 173 pk. Wij moesten het doen met de 1.2 PureTech 110 als basismotor.

Dus, mogen wij de Cactus terug? Of hebben we er geen behoefte meer aan? Of is ‘ie toch niet leuk meer? Of zie jij je moeder alweer helemaal de blits maken in de schitterend-in-eenvoudige Citroën?