Hoera! Citroën komt met goedkope EV

Jullie willen een goedkope EV? Citroën heeft er binnenkort eentje.

Het is een veelgehoorde klacht als er weer eens een nieuwe EV wordt geïntroduceerd: we willen niet nog een dure cross-over, we willen een goedkope EV. Welnu, Citroën geeft gehoor aan dit verzoek en komt met een goedkope EV. En die arriveert niet pas in 2026, zoals de Volkswagen ID.2.

Citroën heeft op dit moment nog geen heel ruim aanbod qua EV’s. Als we de busjes even niet meetellen hebben ze eigenlijk maar één EV: de ë-C4. De ë-C4 X is er ook nog, maar dat is dezelfde auto met een iets langere kont.

De Fransen zijn echter bezig met het volgende model, en die zal onder de ë-C4 gepositioneerd worden. Sterker nog: het wordt een van de goedkoopste EV’s. Thierry Koskas, de nieuwe opperbaas van Citroën, zegt namelijk dat deze auto minder dan €25.000 gaat kosten.

De gaat om de Citroën ë-C3, die de huidige C3 gaat opvolgen. Het zal voor de afwisseling geen cross-over worden, maar een hatchback met cross-overtrekjes. Dat was in feite ook al het idee bij de huidige generatie. Dat werkt best goed, want Citroën doet goede zaken met dit model.

Er bestaat overigens al een Citroën ë-C3, maar dat is een auto die in India gebouwd wordt en ook voor die regionen bedoeld is. ‘Onze’ ë-C3 zal gewoon in Europa van de band rollen. Qua actieradius kunnen we rekenen op zo’n 300 km WLTP. Dat is alvast meer dan de Dacia Spring.

Waar sommige fabrikanten vooral goedkope EV’s beloven voor de toekomst, hoeven we in dit geval niet heel lang te wachten. De goedkope EV van Citroën zal als het goed is deze herfst onthuld worden en volgend jaar in productie gaan.

De Citroën ë-C3 kan dan mooi concurreren met de Renault 5, die ook voor 2024 op de planning staat. De Fransen zijn daarmee Volkswagen te snel af, want de Cupra Raval komt pas in 2025 en de Volkswagen- en Skoda-derivaat nog weer later.

Via: Automotive News Europe