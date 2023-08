Citroen ribbelbus camper is ideale hippiemobiel

Met deze camper Citroën ribbelbus maak je de blits op elke groene camping!

In heel gevallen is een busje het zelfde: een bedrijfswagen heeft namelijk altijd een korte neus en zo veel mogelijk ruimte. Dus ja, dat levert qua verhoudingen altijd hetzelfde op qua verhoudingen. Gelukkig zijn er ook een paar uitzonderingen. Auto’s die ondanks hun functionele karakter heel erg herkenbaar zijn.

En veel herkenbaarder dan de ribbelbus van Citroën wordt het niet. Sowieso zit je gebeiteld als fabriek wanneer het publiek de auto kent onder een koosnaampje. Bij Citroën hebben ze daar wel meer van, naast de Snoek en de Eend is er dus ook de ribbelbus. Je weet wel, de rijdende frietkot.

Type Holidays

Waar zitten we nu dan naar te kijken? Het is eigenlijk een camperversie van de Citroën ribbelbus, de HY. In dit geval noemen ze het de Type Holidays. Het is een combinatie van de klassieke HY-ribbels en een camper interieur.

Nu klinkt dit veel aparter dan dat het eigenlijk is. Er is namelijk een bedrijf – Caselani genaamd – dat de retro-conversies doet voor Citroën bedrijfswagens. Dat doen ze dermate goed dat ze de goedkeuring van Citroën hebben. Sterker nog, Citroën brengt het nieuws zelf naar buiten! In dit geval is de basis een Citroën SpaceTourer. En naast een ribbelbus-conversie voor die auto, is er ook een camperconversie mogelijk.

Citroën ribbelbus camper nu nog een concept

En eigenlijk hebben ze heel slim één plus één opgeteld om zo twee te maken. Dit is een ribbelbus, maar dan een camper. Je maakt dus de absolute blits op de eco-vriendelijke camping om daar je zelf gegiste IPA-bier te atten en zelfgekweekte pompoenen te nassen. Mensen met kleding van hennep zullen je echt helemaal jaloers aankijken.

Over de aandrijflijn zegt Citroën nog niet echt heel erg veel, maar je kan de gewone SpaceTourer met elektrische aandrijflijn krijgen. Kijk, als je die drie dingen combineert ben je natuurlijk echt helemaal de man op Biologisch-dynamische Kampeerhaven.

