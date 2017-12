Column: koop GEEN crossovers meer

Sorry, er moet mij iets van het hart.

Als u geen uitgesproken negatieve mening over crossovers wil lezen, skip dan dit artikel. Dit borrelt bij mij al een tijdje onder de oppervlakte, maar ik moet het gewoon kwijt: crossovers zijn een probleem. Niet een probleempje, ook geen uitdaging, maar gewoon een probleem. We moeten ze niet meer kopen. Ze staan voor alles wat er mis is met de huidige automobielmarkt en misschien zijn ze zelfs wel de wortel van het kwaad voor de hele maatschappij. Ik leg het u uit.

Alles willen, niks kunnen

Crossovers zijn een hopeloos compromis. Het zijn auto’s die alles willen zijn maar niks goed kunnen. De gemiddelde crossover is ontwikkeld door een autofabrikant om ze aan iedereen te kunnen slijten: u wilt een hoge zit? Voila! U heeft een grindpad? Geen probleem! U zoekt sportieve rij-eigenschappen? Onze crossover stuurt als een veel lagere hatchback! En bovendien heeft onze crossover een kekke kleurstelling en een dak in een andere kleur, net zoals alle andere crossovers! Koop daarom onze crossover! Het probleem is dat crossovers zonder uitzondering nergens écht goed in zijn. Behalve dan in de ultieme middelmaat zijn tussen alles. Je zit niet zo hoog als in een SUV, je kan niet offroad zoals met een echte 4×4 (de meeste hebben niet eens vierwielaandrijving!), het stuurt niet zo prettig als die veel lagere hatchback. En die kekke kleur in de showroom bestelt u niet, want u wil niet opvallen in de straat. Laat staan dat u het dak in een andere kleur bestelt, “Doe maar gewoon dezelfde kleur hoor, wel zo stijlvol.” hoort menig Captur / XC40 / Ecosport / Karoq / C-HR / whatever-verkoper elke dag ongeveer vijf keer. Een crossover is de ultieme middelmaat voor mensen die niet kunnen kiezen, die alles willen maar nergens voor durven gaan.



Hard gaan op een grindpad, het kan in een Mercedes GLA!

Het milieu gaat stuk

En wat doen wij? We willen grotere, zwaardere auto’s die een hogere luchtweerstand hebben, want die hoge zit is zo fijn. Dan heb je meer overzicht in het verkeer. Fout! Ondertussen hebben namelijk zoveel mensen een crossover dat je bijna altijd tegen de crossover voor je aan kijkt. En die is net zo hoog, dus je voordeel is weg. Bovendien verbruik je meer brandstof, waardoor er meer narigheid in de atmosfeer komt, waardoor mensen die wél durven kiezen óók meer belasting moeten gaan betalen over hun mobiliteit. “Ja maar ik heb een (plug-in) hybride crossover, dus ik help de wereld juist schoner worden.” Nee, dat is wat de verkoper je heeft aangepraat. Die hybride aandrijflijnen zijn er alleen maar om de testcyclus te verneuken en het kleine beetje dát ze helpen wordt volledig teniet gedaan doordat je je hybride aandrijflijn in een grote, zware, veel luchtweerstand hebbende automobiel gepropt hebt. Stop die in een lichtgewicht auto met lage luchtweerstand en we praten verder. Dat de auto slechts een druppel op de gloeiende plaat is wat betreft de luchtvervuiling in de wereld moge duidelijk zijn, maar áls je dan bij wil dragen aan een beter milieu met je auto: kies niet voor crossover. Punt.



Bijna tot aan de waterlijn, deze Ford Ecosport.

De ontbrekende identiteit

“Met deze crossover laat u zien wie u bent.” of “U toont uw Active Urban Lifestyle.” zijn statements die op élke crossover passen. Bitch please. De afgelopen jaren heb ik een heel leger aan crossovers getest voor deze website. Ik was gematigd enthousiast over sommige auto’s, meer op de vlakte over andere. Statements als “voor een auto van dit formaat stuurt hij echt goed” en “wat een ruime kofferbak” heb ik ongetwijfeld gebezigd, ik weet het niet precies meer omdat ik het verdrongen heb. Maar ik was eigenlijk nooit uitgesproken negatief. Nu ik er een tijdje niet in heb gereden, ben ik gaan inzien wat er mis mee is: ze missen identiteit. De fabrikant roept om het hardst dat deze auto laat zien dat u een actieve levensstijl bezigt. Het probleem is: alle fabrikanten roepen dat precies even hard. Dat u zich niet laat weerhouden de laatste meters naar de recreatieplas over gras te rijden, of misschien zelfs wel zand. Dat u dan uw kano van het dak haalt om met uw kinderen te kunnen gaan varen. En daarna picknicken, misschien wel zittend in de opening van de achterbak. Het probleem is: u doet dit NOOIT. En als u dat wel doet, dan heeft u waarschijnlijk een Land Rover Defender, Suzuki Jimny of een f*cking Ford F150 Raptor. Omdat u wél echt avontuurlijk bent, wel een auto zoekt die écht dingen kan en dat laat zien met uw uitgesproken keuze voor een auto. Want geloof me: een Volkswagen Golf of Opel Astra rijdt dat grasveldje bij de recreatieplas ook moeiteloos op, geen stress. De illusie dat u zich die actieve levensstijl inkoopt met een crossover, of nog erger: een “offroad”-variant van een crossover, is niets meer dan dat: een illusie.



Renault Captur is van de weg geraakt. Als dat maar goed gaat met slechts voorwielaandrijving.

Kies gewoon eens voor iets wat bij u past. Bent u een sportieve rijder, wilt u graag de zekerheid van vierwielaandrijving en neemt u af en toe uw kleinkinderen mee? Koop een Golf R. Wilt u graag bij uw klanten voor kunnen rijden, maar ook met uw kinderen de wildernis in en af en toe kunnen kamperen? Toyota Land Cruiser met afneembaar dakrek en bijbehorende daktent. Heeft u liever geen kleinkinderen in de auto? Porsche Cayman. Een grote comfortabele auto met ruime achterbak voor de honden? Een Mercedes E Estate. U wilt een kleine, sportieve, betaalbare coupé? Die worden niet meer gemaakt, omdat de crossovers nu belangrijk zijn. Eigen schuld.



Kamperen in een Skoda Karoq zag er nog nooit zo ongemakkelijk uit.

Kortom: durf te kiezen. Kies een auto die bij u past, geen ultieme middelmaat. Koop geen crossovers meer, tenzij u die ultieme middelmaat bent of wil zijn. Of in een Skoda Karoq onder een dekbedje in de achterbak wil zitten met uw wederhelft. Dank u.