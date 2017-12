Niemand wil meer bij Faraday Future werken

Hoe zou dat nou komen?

Van alle start-ups die uit de grond zijn komen zetten door het succes van Tesla, is het Amerikaanse Faraday Future een vrijwel perfect voorbeeld van hoe het niet moet. Het bedrijf kampt al tijden met financiële problemen en heeft weinig succes met het tot stand brengen van concrete zaken. Het drama groeide overigens vrolijk verder, want terwijl de start-up naarstig op zoek was naar steun, hadden ze al wel aan auto aangekondigd.

Faraday Future onthulde namelijk op het CES, een techbeurs in Las Vegas, hun eerste bolide: de FF 91. Deze wagen verbaasde de wereld direct met indrukwekkende specs en een bijzonder uiterlijk. De elektrische crossover zou beschikken over 1.050 pk, waarmee hij in ongeveer 2,5 seconden naar de 100 km/u zou kunnen schieten. Geïnteresseerden konden $ 5.000 aanbetalen om er een te reserveren, maar of hij er ook ooit komt?

Nu we bijna een jaar verder zijn, ziet de toekomst van Faraday Future er allesbehalve rooskleurig uit. In de afgelopen maanden heeft de staat Nevada de geldkraan dichtgedraaid en zijn er verschillende figuren op belangrijke posities van boord gegaan. Zo ook Richard Kim, een ex-BMW ontwerper, die deze week besloot er genoeg van te hebben gehad. Zijn vertrek heeft echter behoorlijk wat teweeg gebracht, zo vertelt The Verge. Er komt bijna meer niemand meer naar zijn werk! Uit een email die The Verge wist te bemachtigen blijkt zelfs dat er op een gegeven moment maar twee personen op het kantoor aanwezig waren.

“I would like to make it clear that we will be on time to the work starting from 9:00 am every day and closing of business by 6:00 pm, unless you have your managers pre-approval for late come or early leave,” the email reads. Lu writes that the company is “very close obtaining investment,” and encouraged employees “WE MUST go back to our “fight mode IMMEDIATELY!”