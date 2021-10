We nemen afscheid van deze compacte crossover

Helaas pindakaas. Het doek valt voor de compacte Mazda CX-3 crossover.

In een wereld waar het aantal compacte crossovers je om de oren vliegen slaat dit nieuws natuurlijk als een mokerslag in bij jullie Autoblog-lezers. Mazda stopt met de CX-3. Dat is de kleinste crossover van het merk. Helemaal stoppen doet de Japanse autofabrikant niet met dit model. Buiten Europa blijft het model wel verkocht worden. Dat zegt een vertegenwoordiger van Mazda Polen tegenover het magazine Auto Katalog.

Wie nog een nieuwe Mazda CX-3 overweegt moet snel beslissen. Al aan het einde van dit jaar valt het doek voor de crossover. De productie stopt in december. De huidige generatie CX-3 kwam in 2015 op de markt en kreeg in 2018 een facelift.

De Mazda-rijder hoeft niet bang te zijn om met lege handen achter te blijven. De komende jaren komen er nog veel nieuwe modellen aan binnen de CX-serie. Je hebt nog de CX-5 en de CX-30. Maar daar blijft het niet bij. Bovendien is er op elektrisch vlak de MX-30 verschenen, wat ook weer een crossover schuine streep SUV betreft. Kortom, niet getreurd. De ene crossover verlaat het nest en er komen er zo weer meerdere voor in de plaats.