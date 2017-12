Hyundai gaat BMW en Audi achterna

Beter goed gejat dan slecht bedacht.

Met het lanceren van de i30N brengen de Zuid-Koreanen een aangename verrassing op de markt van de hete hatches. Collega @CasperH vertelt er alles over in zijn rijtest. Uiteraard kan Hyundai niet achterblijven op de programma’s die merken als BMW (M Performance) en Audi (Sport) aanbieden.

Op de Essen Motorshow presenteert Hyundai de ‘N-thusiast Parts’-lijn. Men kan met deze lijn diverse upgrades voor de i30N kopen. Wat te denken van nieuwe 19-inch OZ Racing wielen, wat 4 kg van het gewicht snoept. Vink er gelijk een setje Pirelli P Zero Trofeo R’s bij. Ook behoren grotere remblokken, nieuwe Recaro-racestoelen of Hyundai N stickers (geïnspireerd op de i30 TCR Touring Car) tot de ‘N-thusiast Parts’-lijn. De stoelen zijn verkrijgbaar in combinatie met de reguliere gordels, of zespuntsgordels.

De goodies zijn vanaf januari verkrijgbaar. Op dit moment zijn enkel de Duitse prijzen bekend. Zo kosten bijvoorbeeld de OZ-wielen 1.916 euro, de remblokken 349 euro per set en de Pirelli-banden 3.100 euro.