Combi-deal op Marktplaats: AMG auto én motorfiets - Autoblog.nl

Ben je toevallig tegelijkertijd op zoek naar een auto en naar een motor? Misschien is dit wat voor jou.

Je hebt autoliefhebbers, je hebt motorliefhebbers en je het hebt liefhebbers van beide voertuigen. Deze Marktplaats-advertentie is vooral interessant voor mensen uit die laatste categorie. Oké, er valt over te discussiëren of je een autoliefhebber bent als je geïnteresseerd bent in een GLE Coupé, maar dat even terzijde.

Met de GLE is Mercedes een beetje verwarrend te werk gegaan. De GLE werd namelijk geïntroduceerd als een coupé SUV die zich duidelijk onderscheidde van de ML. Daarna ging Mercedes in het kader van de nieuwe modelnamenstrategie de ML ook GLE noemen. Daarom moeten we nu dus nadrukkelijk zeggen dat het om een GLE Coupé gaat.

Net zoals de meeste exemplaren in Nederland betreft het hier een S-versie. Deze heeft 585 pk in plaats van 558. Uiteraard ging dit gepaard met een extra stevig prijskaartje: €218.865 vs. €183.600. Veel interessants valt er niet over deze uitvoering te melden. Het is namelijk een saai grijs exemplaar. Zelfs op het kenteken zien we weinig kleur, want de auto is voorzien van Duitse platen.

Wat deze advertentie vooral interessant maakt is het feit dat de auto samen met een bijpassende motor wordt verkocht. Deze MV Agusta is eveneens grijs en bovendien staat er een AMG-logo op.

Heeft AMG dan ook motorfietsen gemaakt? Niet direct, maar ze waren wel een tijdje gedeeltelijk eigenaar van MV Agusta. Dit was het geval van 2014 tot en met 2017. Dat verklaar dus het logo op de motor. De aanbieder is niet erg scheutig met informatie, maar de AMG-uitmonstering lijkt het werk te zijn van het Italiaanse Tecnoart Sersan.

Wat het verhaal achter het AMG-logo ook is: een matchend duo staat altijd goed op je oprit. De aanbieder vraagt op Marktplaats €100.000 voor deze combi-deal.