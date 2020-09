Overheid gaat meer geld steken in onderhoud wegen - Autoblog.nl

Nederland heeft ten slotte een naam hoog te houden.

Nederland is de automobilist niet op alle vlakken even goed gezind, maar de wegen liggen er over het algemeen netjes bij. Om een slechter wegdek te vinden hoef je echt niet naar een Oostblokland. Als je een meter over de grens met België rijdt ga je namelijk onze eigen wegen alweer missen.

Goede wegen hebben is één ding, goede wegen houden is een tweede. Gelukkig is er wat dat betreft goed nieuws op deze tropische Prinsjesdag. Het kabinet gaat namelijk meer geld steken in de infrastructuur. Dat betekent meer geld voor het onderhoud van het spoor, de rivieren en de kanalen, maar ook meer geld voor de wegen. In totaal trekken minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven hiervoor €1,9 miljard uit.

De minister wil waar mogelijk het onderhoud versneld uitvoeren. “Het is al weer bijna net zo druk op de wegen als voor corona. Dus zorgen we ervoor dat de infrastructuur er beter voor staat wanneer de economie straks weer aantrekt.”

Slecht gepland onderhoud aan bruggen en tunnels kan veel overlast veroorzaken, dus daar is ook aandacht voor. Eerder was er al €265 miljoen beschikbaar gesteld voor het onderhoud aan bruggen, tunnels en sluizen. Nu wordt er nog eens een half miljard beschikbaar gesteld om de werkzaamheden in een stroomversnelling te brengen.

Naast het onderhoud van de wegen is er ook extra aandacht voor het veiligheidsaspect. Daarvoor wordt er volgend jaar €100 miljoen beschikbaar gesteld bovenop de €50 miljoen die er al jaarlijks beschikbaar is. Met dit geld kunnen gevaarlijke kruisingen, rotondes, et cetera tijdig worden aangepakt.

Foto: Mitsubishi Lancer Evo, gespot door @joshcarphotography