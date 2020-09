RAI Vereniging: 'Zo snel mogelijk meer budget voor EV-subsidie' - Autoblog.nl

De huidige subsidie is nog niet genoeg, vindt de RAI Vereniging.

Over het weer valt er deze Prinsjesdag weinig te klagen, maar er zijn nog genoeg andere zaken om over te klagen. Dat doet de RAI Vereniging dan ook. Ze zijn niet helemaal te spreken over wat de overheid heeft aangekondigd op autogebied. Of beter gezegd: wat de overheid niet heeft aangekondigd.

De plannen van het kabinet als het om belastingvoordeeltjes voor EV’s gaat zijn nauwelijks gewijzigd, zo bleek op deze derde dinsdag van september. De bijtelling op elektrische auto’s zal bijvoorbeeld volgend jaar nog steeds omhoog gaan naar 12%, zoals vastgelegd was in het Klimaatakkoord.

De RAI Vereniging had graag gezien dat de overheid wél een aantal dingen had veranderd. Bijvoorbeeld als het gaat om de EV-subsidie. Dit jaar stelde de overheid voor het eerst een aankoopsubsidie beschikbaar voor elektrische auto’s. Dit aanbod was niet tegen dovemansoren gericht. De subsidiepot van €17,2 miljoen was namelijk na een dag al leeg.

De RAI Vereniging roept het kabinet daarom op om zo snel mogelijk een besluit te nemen over een verhoging van het budget. Volgens de organisatie zitten zowel de autobranche als de automobilist in onzekerheid door de besluiteloosheid van de overheid.

De RAI Vereniging pleit daarnaast ook voor een aankoopsubsidie op hybrides. Verder willen ze zo snel mogelijk duidelijkheid over een vergelijkbare subsidie voor vrachtauto’s en elektrische bedrijfswagens. Elektrische vrachtwagens zijn nog niet echt een ding, maar het aanbod van elektrische bedrijfswagens is daarentegen wel flink uitgebreid dit jaar.