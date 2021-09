Corinna Schumacher: ‘Hij heeft ons beschermd, nu beschermen we hem’

In de nieuwe Netflix-documentaire komt Michael Schumacher’s vrouw Corinna voor het eerst aan het woord sinds het ongeluk.

Veel grootheden uit de Formule 1 blijven ook na afloop van hun carrière als coureur nog rondhangen rondom de paddock. Niki Laudi was tot zijn dood in 2019 actief als adviseur bij Mercedes. Jackie Stewart liep afgelopen weekend nog rond op Zandvoort, ondanks het feit dat de oude baas inmiddels 82 is.

Een grootheid die we helaas niet meer zien en misschien ook wel nooit meer zullen zien is Michael Schumacher. De reden is welbekend. Hij overleefde tenauwernood een skiongeluk in 2013 en is sindsdien uit beeld verdwenen. Zijn gezondheidstoestand wordt zorgvuldig geheimgehouden door zijn familie.

Dat blijven ze ook anno 2021 doen, maar ze zijn wel bereid gevonden om mee te werken aan de nieuwe Netflix-documentaire, getiteld Schumacher. Daarin komt onder meer zijn vrouw Corinna, inmiddels 52, aan het woord.

In de documentaire zegt ze: “Het is heel logisch dat ik Michael iedere dag mis en niet alleen ik, maar de kinderen, de familie, zijn vader, iedereen om ons heen. Iedereen mist Michael.” Als je niet beter weet zou je denken dat het over een overledene gaat. Corinna zegt echter ook: “We wonen samen thuis, we revalideren en doen alles zodat het Michael goed gaat en zodat hij de aanwezigheid van onze familie voelt.”

Over de gezondheid van Michael Schumacher wordt niets concreets gezegd, maar als je tussen de regels door leest, weet je genoeg. Over de privacy van haar echtgenoot is Corinna overigens heel duidelijk: “Michael heeft ons altijd beschermd, nu beschermen we hem.” Naast Corinna Schumacher komen ook dochter Gina-Maria en zoon Mick aan het woord.

De documentaire zal vanaf 15 september te zien zijn op Netflix. Hierboven kun je alvast de trailer bekijken.

Foto credit: Azhar Zainal