Kimi Raikkonen komt óók op Monza niet in actie

Kimi hoefde in Nederland niet in quarantaine, maar moet nu in Italië alsnog in isolatie. Daarom geen GP van Monza voor Kimi Raikkonen.

Formule 1-coureurs zijn over het algemeen kerngezond. Zelfs nadat ze een keer stevig gecrasht zijn. De kans dat je als reservecoureur plotseling moest opdraven om een Grand Prix te rijden was daarom altijd vrij klein. Nadat Covid-19 zijn intrede had gedaan was deze kans echter opeens een stuk groter.

Inmiddels zijn alle coureurs natuurlijk al lang gevaccineerd, maar het is helaas niet onmogelijk om alsnog corona op te lopen. Daar kwam Kimi Raikkonen vorige week achter. Hij testte namelijk een dag voor de Grote Prijs van Nederland positief op corona. Kimi kon daarom alvast even een voorproefje van zijn pensioen krijgen.

Robert Kubica werd opgetrommeld om de honneurs waar te nemen. De Pool deed geen gekke dingen en finishte vijftiende achter Giovinazzi. Kubica mag nu kijken of er nog meer te halen valt, want ook in het thuisland van Alfa Romeo moet hij weer aan de bak.

De Fin leek in eerste instantie niet al te veel hinder te ondervinden van zijn positieve test, want in Nederland hoefde hij niet in quarantaine. Hij was namelijk twee keer gevaccineerd. In Italië blijken de regels echter iets strenger te zijn, want daar moet hij nu alsnog in quarantaine. Dat betekent dus dat Kimi Raikkonen ook de GP van Monza moet missen.

Team Statement ahead of the #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/TBXPhCSHlD — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) September 8, 2021

Alfa Romeo doet daarom wederom een beroep op Kubica. In tegenstelling tot Zandvoort is Monza geen onbekend terrein voor de 36-jarige Pool. Sterker nog: hij laat weten dat dit circuit een persoonlijk tintje voor hem heeft. In 2006 stond hij hier namelijk voor het eerst op een Formule 1-podium. Toen reed hij toevallig ook voor Sauber, toen nog BMW Sauber. Een podiumfinish zal er in 2021 helaas niet inzitten voor Kubica, tenzij er hele rare dingen gaan gebeuren.