Koop dan! De allereerste F1-auto van Michael Schumacher - Autoblog.nl

Jazeker. Je kunt de F1-auto kopen waarin het allemaal begon voor Michael Schumacher. En hij doet het ook nog eens!

Over de carrière en het leven van Michael Schumacher kun je boeken vol schrijven. Sterker, dat is al meer dan eens gedaan. En dat is volledig terecht. Want op Lewis Hamilton na, is er niemand die qua absolute cijfers bij der Rekordmeister in de buurt kan komen.

Helaas is zijn loopbaan al een tijdje ten einde en eist het vreselijke ski-ongeluk ook nog altijd zijn tol. Maar er is genoeg om op terug te blikken.

Het tijdperk Ferrari kennen we allemaal nog wel

Maar hoe het allemaal begon, is voor veel mensen een iets minder bekend verhaal.

Het was 1991. Een nog jonge Michael Schumacher kreeg de kans om zijn allereerste rondes te gaan rijden in de kwalificatie van Spa. Het team van Eddie Jordan had een plekje over. De vaste rijder, Bertrand Gachot, kon niet komen. Hij zat namelijk in de bajes, omdat hij een taxichauffeur een paar petsen op diens kop had gegeven. Mag niet hè?

Dus mocht Schumi aantreden. En hoe. Hij verbaasde de hele Formule 1-wereld door zich direct als zevende te kwalificeren. Ongekend!

Overigens deed hij het in de race wat minder goed, daar strandde hij al in de eerste ronde omdat zijn koppeling niet meewerkte.

De auto waarin dit gebeurde, is te koop

We speken hier dus van een echt legendarische racewagen. Want als Schumacher hier niet in had mogen stappen, wie weet wat er dan verder was gebeurd.

En nu kun jij dus net als Michael je eerste kilometers in een F1-auto maken. De bolide is zoals gezegd een Jordan met een 8-cinder HB motor van Ford. Die in onderhoud is bij Langford Performance Engineering, wat deze motoren vroeger maakte in opdracht van Ford. Dat betekent dat de auto dus rijdt. Dat maakt het allemaal nóg interessanter!

Schumacher was niet de enige die hierin reed

Nee, ook Andrea De Cesaris en Alex Zanardi hebben hun billen in het stoeltje laten zakken. Ook niet de minste namen. Verder kunnen we melden dat deze auto 1 snelste ronde in een GP heeft gereden en ook een keer als tweede is geëindigd. Krijg je er allemaal gratis bij!

Wat moet dat ding kosten?

Daar kunnen we helaas geen mededelingen over doen. Niet omdat we dat niet willen, maar omdat het om een zogenaamde POA gaat. Prijs Op Aanvraag dus. Helaas is dat meestal niet het geval bij iets wat weinig kost, dus neem een goed gevulde portemonnee mee als je hem wil hebben.

Heb je interesse, of wil je gewoon nog veel meer lezen over de eerste F1-auto van Michael Schumacher, dan kun je kijken op de site van de adverteerder.