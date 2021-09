Knapt de nieuwe 2 Serie op van M Performance Parts?

Voor degenen die de nieuwe 2 Serie wat braafjes vinden heeft BMW de M Performance Parts.

De afgelopen dagen stonden vooral in het teken van Mercedes-nieuws. Mercedes was namelijk de enige van de Duitse Drie die nog een beetje uitpakte op de IAA. Bij BMW moesten we het vooral doen met een of ander futuristische concept car die we volgende week alweer vergeten zijn met z’n allen.

Het belangrijkste BMW nieuws hebben we eerder dit jaar al mogen verwelkomen in de vorm van de i4 en de nieuwe 2 Serie. Die waren uiteraard aanwezig in München, maar die kenden we dus al. Toch kunnen we nog wat nieuws melden over de 2 Serie. We hadden ‘m namelijk nog niet met M Performance Parts gezien.

Althans, niet volledig. We hadden al wel gedeeltes gezien, maar nu kunnen we het complete plaatje laten zien. Je kunt de M Performance Parts uiteraard per stuk bestellen, maar dit is dus wat je krijgt als je zoveel mogelijk geld wil stukslaan op een 2 Serie.









Om te beginnen kies je dan natuurlijk de M240i xDrive met 374 pk en 500 Nm koppel. Deze beschikt standaard al over de M Performance-bumpers en ziet er dus al behoorlijk dik uit. Zeker omdat nu alle 2 Series de brede wielkasten hebben die voorheen alleen de M2 had. Je kunt echter nog een paar stapjes verder gaan met de M Performance Parts.

Daarmee kun je je 2 Serie rijkelijk laten voorzien van carbon, met een carbon splitter, carbon side skirts, carbon spiegels, een carbon spoiler en een carbon diffuser. Ook zijn er speciale volledig zwarte velgen en – als klap op de vuurpijl – flitsende stickers op de flanken en motorkap. BMW is ook het interieur niet vergeten. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe sportstoelen, speciale stiksels, M Performance logo’s en nóg meer carbon.

Wat dat allemaal moet kosten weten we niet, maar waarschijnlijk genoeg om boven de ton uit te komen. Een ‘kale’ M240i kost namelijk ook al €75.336.