Corvette-eigenaar heeft honger, rijdt 300 km/u op snelweg

De politie was niet zo blij met deze 300 km/u-actie van de Corvette-eigenaar.

Iedereen kent dat romantische beeld wel van de Amerikaanse wegen. Een lange, uitgestrekte tweebaansweg die door de simpele woestijn richting de horizon gaat. Kaarsrecht, niets of niemand om je heen, perfecte omstandigheden om het gaspedaal net iets te ver het tapijt in te drukken.

Kennelijk kan je zulke romantische taferelen ook gewoon krijgen op de Amerikaanse snelweg. Althans, dat had een bezopen Amerikaan eerder deze week bedacht. De 31-jarige man kreeg wat honger, stapte in zijn Chevrolet Corvette en knalde met aanzienlijke snelheid over de US-2, iets ten noorden van Seattle, Washington. Een politieagent reed hier op die weg, toen hij de Corvette-eigenaar tegenkwam en klokte op ruim 300 km/u. Om precies te zijn was het 192 mijl per uur, ofwel 309 km/u.

Een aardige snelheid dus. Toen de politieagent hem eindelijk te pakken kreeg, werd hij dan ook gearresteerd voor roekeloos rijden en voor het rijden onder invloed. Op dat stukje Amerikaanse snelweg geldt overigens een limiet van 96 km/u, ons hoofdpersoon reed dus maar liefst drie keer zo hard als hij mocht.

Tegen The Drive verduidelijkt de betrokken politieagent om wat voor Corvette het ging: een zilveren uit 2008. Veel specifieker dan dit kon de agent niet zijn. De Chevy was dus op z’n minst een C6 Z06, of een gemodificeerd basismodel. Het meest indrukwekkende van dit verhaal is misschien wel het tijdstip van zijn actie: kwart voor acht ’s ochtends. De beste man stapte dus bezopen in zijn twaalf jaar oude Corvette en wist tijdens de ochtendspits bijzonder dichtbij zijn topsnelheid te raken. Was dit ook zo goed afgelopen als het coronavirus niet voor lege wegen had gezorgd…?