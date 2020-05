Nieuw in Autoblog Garage: MV Agusta F4 750

Soms moet je jezelf een cadeautje geven. Dus vandaar dat er nu een MV Agusta F4 in de Autoblog Garage pronkt.

“Maar dat betekent dat die Yamaha motorscooter weg gaat, toch….?” Ik zie de vertwijfeling op het gezicht van de vrouw des huizes. Waarna ze verzucht: “oh ok, nu snap ik waarom je ineens na 5 jaar de schuur ging opruimen..”

Het mag duidelijk zijn, de komst van de nieuwe aanwinst in de Autoblog Garage was geen groepsbesluit. De aanschaf van deze MV Agusta F4 750S uit 1999 (zou ook 2000 kunnen zijn) zat al een paar maanden in het vat. Thuiszitten tijdens Corona zorgde echter voor iets teveel ‘Marktplaats-uurtjes’ en zo kwam het dat er nu een rood/zilveren Italiaan op de verzekeringspolis staat bijgeschreven.

Een tweede Italiaan dus in de Autoblog Garage wederom, nu de Alfa Romeo 159 van @willemE onlangs vertrok. Het is dus nu dus de Autoblog Alfa Romeo 156 Sportwagon Racer die we gebruiken voor de Junkyardrace EN deze tweewieler voor team tricolore.

na de eerste teleurstelling dat dit geen hangmat is zoals de Yamaha Xmax 250, toch enig enthousiasme ;-)

Luisteren naar je eigen advies

Dan denk je achteraf nog wel eens terug aan het uitgebreide uitgeschreven adviesartikel van @willeme over de do’s en don’ts van online shoppen voor een auto/motor. Als ik even alle tips naloop dan heb ik er precies, even kijken, ja inderdaad: NUL gevolgd. Het gehele traject wat overigens maar enkele uren in beslag nam, is puur op gevoel doorlopen.

Enkele weken geleden was ik op een vrijdag via Marktplaats in gesprek met een particuliere verkoper van een andere F4. Dit betrof een 1+1 (met een noodzadeltje voor een passagier dus). Hoewel niet perse onprettig had ik er niet echt het goede gevoel bij. Natuurlijk moet je zo’n motor zelf beoordelen ter plekke, maar een rit van 250 km uit en thuis weerhield me hiervan. De discussie via mail ging verder op zaterdagmorgen en eigenlijk had ik mezelf aangepraat dat ik de bewuste MV Agusta F4 maar moest kopen. Nog even checken of er niet toevallig een nieuwe op Marktplaats was gezet. En ja hoor, daar stond deze F4 ineens. Bij Motorhuis Zwolle. Twee uur later was ik (telefonisch deze keer) in gesprek met de aanbieder.

Tijdens het telefoongesprek kwam ook ineens nog het magische woord garantie tevoorschijn (in de advertentie niet eens vermeld). Vervolgens werden de legendarische woorden gesproken: “we geven hem nog even een beurtje en ik kan je niet op pad sturen met 10 jaar oude banden, dus we gooien er even een nieuw setje om”.

Ook Zwolle is niet om de hoek en noem me lui maar, het vooruitzicht om daar heen te rijden om vervolgens te concluderen dat ik aan de buitenkant niet kan zien of alles intern goed is. Weet je wat, we doen het gewoon! Twee weken later belde de verkoper dat de beurt was uitgevoerd en de nieuwe banden er om lagen. Tijd om hem naar het Westen te halen.

Historie MV Agusta F4

De MV Agusta F4, waar zou je die van moeten kennen? Als je geen motorrijder bent dan zou je dit model kunnen herkennen uit bekende of minder bekende films. I, Robot met Will Smith (een SPR), Art of War met Wesley Snipes (dat was een Oro), of de 2 seconden uit Gone in 60 seconds met Angelina Jolie. Maak niet de onvergeeflijke fout om hier the Matrix reloaded bij te noemen, want ja dat was een Ducati.

Maar goed, de F4 is voornamelijk de (geslaagde!?) reïncarnatie van het roemruchte Noord-Italiaanse merk MV Agusta. Claudio Castiglione van Cagiva, bekend van de mooiste Grand Prix motoren ooit, (check hier het exemplaar van Randy Mamola dat te koop staat in de UK) verkreeg de rechten op de naam en zette meesterontwerper Tamburini aan het werk. Tamburini is bij velen bekend als de ontwerper van de Ducati 916. De F4 is in zekere zin qua design een opvolger van de Ducati. Maar daar zullen de meningen over verschillen.

The Basics:

MV Agusta F4 750S (Monoposto)

Motor: viercilinder, 749 cc

Vermogen: 100 kW (126 pk) bij 12.500 tpm

Koppel: 84 Nm bij 10.500 tpm

Topsnelheid: 275 + km/u

Gewicht: 190 kg

Nieuwprijs 1999: circa 43.000 gulden

Waarom een MV Agusta F4 in Autoblog Garage?

Ja waarom eigenlijk? Full disclosure: in 2000 heb ik een half jaar stage gelopen in Noord-Italië. Mijn stageplek bevond zich direct BOVEN de productielijn van de eerste MV Agusta F4’s.

opstelplaats voor transport MV Fabriek, Varese 2000

Elk weekend de ‘company Fiat Punto’ om mee naar Milaan en Como te rijden en elke maand 800.000 keiharde lires (cash) in het handje. Dat waren mooie tijden. 2000 Was het moment dat elke Italiaanse directeur, dus ook Claudio, overstapte van een Lancia Kappa naar een Alfa Romeo 166. Dus je zou kunnen zeggen ‘dat ik wel iets met MV Agusta heb’. Het aanschaffen van een MV Agusta F4 van de eerste serie stond dus al jaren hoog op het verlanglijstje. Niet omdat ik mezelf direct epische ritten met de MV zie maken of dagelijks woonwerkritten verwacht te maken. Maar gewoon omdat ik een F4 wilde hebben. Leuk voor de zondagmiddag zeg maar. Deze MV Agusta was voor mij in 2000 onbereikbaar met een prijs van 43.000 gulden, maar nu heeft afschrijving zijn werk gedaan en is hij vooralsnog goed betaalbaar. Maar dat gaan we de komende periode meemaken.

Van verschillende kanten ontving ik goedbedoeld advies: neem niet de eerste serie/ kies voor een 1000cc versie. Ja allemaal goed en wel maar ook bij MV denken ze dat ze met facelifts een origineel design kunnen ‘updaten’. Mehhh, de eerste serie met de matzwarte velgen en zonder extra stickers op de kuip. Dat is voor mij ‘the one to have’.

Wat kost dat dan?

Goede vraag natuurlijk. Tik ‘MV Agusta F4’ in op Marktplaats en 9 van de 10 keer is het aanbod slechts enkele exemplaren. Zoom je in op het aanbod dan zie je dat er zelden meer dan 1 van dezelfde generatie op staat (F4 is geleverd van 1999 tot 2019). Dus precies het exemplaar vinden dat jij wilt hebben kan een echte opgave worden. Als er iets aangeboden wordt is het dus echt: wat de gek ervoor vraagt en wat de gek er voor wil geven. Mijn exemplaar stond te koop voor een 500 gram espressobonen minder dan € 7.000 en dat heb ik er ook voor betaald. Volledig van plan om naar een lagere prijs te vragen werd mij aan de telefoon al het gras voor de voeten weggemaaid door onverwachte cadeautjes als nieuwe banden, garantie en een servicebeurt.

recht onder mijn bureau in Varese in 2000.

Eddie Irvine, Alan Cathcart, Jos V, als je naam op zo’n stukje schilderstape voorop stond dan kreeg je serieuze korting….

Ga je een goedkopere MV Agusta vinden? Als je gaat zoeken en geduld hebt, natuurlijk. Is het ‘beter’ om een latere F4 te kopen met alle modificaties en verbeteringen en meer power? Tsja, laat ik het zo zeggen: als jij het vooral belangrijk vindt dat een F512M een doorontwikkelde en dus betere versie is van de Testarossa, kies je wellicht daar voor. Ik persoonlijk zou eventueel nog twijfelen over een 512TR, maar toch voor de Testarossa gaan.

Voor als je het niet weet, linksboven het startpunt, rechtsboven 512TR en onder: tsja..

Nou de poor man’s version van dit dilemma, daar hebben we het hier over en ik heb mijn keuze gemaakt. Ik ga voor het pure design van het origineel.

En nu?

In de volgende Autoblog Garage update over de F4 krijgen we het oordeel of ik blind een miskoop heb gedaan of dat ik ‘goed ben weggekomen’. Voor dat oordeel heb ik de hulp ingeroepen van de experts in de Benelux, MotoMondo. Zij zijn al meer dan 20 jaar actief met de nieuwe generatie MV Agusta’s en al de importeur ten tijde van de levering van de eerste F4’en in Nederland en België .

het afdekkapje rechts, zoals het hoort

Nu we deze intro schrijven staat de F4 op de heftafel in Nieuwegein om een eerste potentiële catastrofe te voorkomen.

het missende afdekkapje links

Een afdekkapje onder de tank is door verweerde rubbers losgelaten. Het gevaar is echter dat het bijbehorende moertje in de airbox is gevallen. Dat betekent dus een verplichte inspectie waarvoor de tank moet worden gedemonteerd. Nu de fiets toch op de heftafel staat wordt gelijk een check gedaan van de inmiddels bekende pijnpunten en slijtagedelen van de F4 750S. Een aankoopkeuring achteraf dus. Heel slim… Zoals gezegd: daar komen we op terug.

Verder vind ik het wel leuk om te kijken of we de historie van dit specifieke exemplaar terug kunnen voeren tot aan het moment dat hij de fabriek verliet. Vragen? geen Vragen? Een MV Agusta in de Autoblog Garage, wie had dat verwacht?

Ok, nu op zoek naar een opvolger van de private lease MINI.

Foto’s: Ras familiealbums