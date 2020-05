Autosportbond: Wat de overheid wil, is dodelijk voor de sport

De autosport krijgt het zwaar te verduren door de coronacrisis, aldus de bond KNAF.

Het is een lastig spagaat waar de overheid zich nu tussen bevindt. Aan de ene kant staan de Formule 1-fans, festivalbeesten, sporters en ondernemers. Zij willen dat die lockdown het liefst zo snel mogelijk los wordt gelaten, zodat de Nederlandse economie weer kan draaien en iedereen van het leven kan genieten. Aan de andere kant staan de wetenschappers en bezorgde mensen. Zij zien het liefst dat iedereen continu thuisblijft, dat drones onze boodschappen bezorgen en dat we zo min mogelijk coronasterfte hebben.

Okay, het voorgaande verhaal is misschien iets aangedikt, maar het beeld is helder. De overheid moet lastige keuzes maken als het gaat om de aanpak van de coronacrisis, met de kennis dat eigenlijk alles wat ze doen, sowieso fout is. De volgende partij die kritiek heeft op de Nederlandse aanpak van de coronacrisis is KNAF, de Nederlandse autosportbond.

In de BNR Nationale Autoshow zegt vicevoorzitter Hans Hugenholtz junior namelijk dat het niet duidelijk is of de autosport nu verder kan gaan of niet. De overheid heeft immers gezegd dat alle grootschalige evenementen pas door mogen gaan als er een vaccin is. Eerder werd er nog gesproken over 1 september. En nu is het de vraag: valt een autorace onder een grootschalig evenement, of niet?

Je zou kunnen stellen dat het antwoord nee is, tenzij er publiek bij is. Maar Hugenholtz merkt op dat er op een weekendrace op Zandvoort met tweehonderd auto’s, je alsnog duizend mensen daar rond kan hebben lopen. Iedere auto heeft toch wel vijf of zes man nodig, zo stelt de vicevoorzitter. Ziet de overheid dat als grootschalig? Of mag het wel, mits iedereen afstand kan houden? Hier is geen duidelijkheid in, aldus Hugenholtz.

Wat hem betreft zou de sportsector samen op moeten trekken en naar de overheid stappen. ‘Wat jullie nu voorstellen is dermate dodelijk voor de sportwereld, dat wij voor oplossingen willen zorgen’, zou de vicevoorzitter dan tegen de overheid willen zeggen.

Tegelijkertijd zou je je nu kunnen afvragen of het wel echt zo’n probleem is. Een paar petrolheads willen op circuits rond gaan rijden, so what? Moet de overheid daar nou echt aparte regels voor gaan opstellen? Ja, zegt Hugenholtz. Anders staan er minimaal tienduizend banen op het spel. ‘De mensen die trainingen verzorgen, de preparateurs van wedstrijden, automonteurs, ga zo maar door’. De auto’s staan nu stil, dus hebben deze mensen – veelal zzp’ers – ook geen werk meer.

De overheid komt nu met vage kreten en wil de hele economie ervan afhankelijk houden van het wel of niet bestaan van een vaccin. Dat vind ik een rare manier van opereren. Laten we beseffen dat als we bepaalde sectoren willen laten overleven, dat het dan helaas misschien betekent dat er dan mensen zullen overlijden aan corona. Vergeet niet dat er in de winter 40.000 mensen dood gaan aan de gewone griep. Daar zeggen we niks van. Hans Hugenholtz junior, vicevoorzitter van KNAF

Om de Max Verstappen-fans nog extra teleur te stellen: geen vaccin betekent geen Formule 1 op Zandvoort, aldus Hugenholtz. Zo’n tien tot twintig miljoen euro van de Dutch Grand Prix moet via de kaartverkoop binnenkomen. Zandvoort kan het volgens de KNAF niet veroorloven om zonder dat bedrag de GP tijdens de coronacrisis te organiseren. Dus tenzij iemand nog een tiental miljoen euro in de kofferbak heeft liggen…?

Verder in deze aflevering van de Nationale Autoshow: Meindert en Wouter praten met Gerard ten Buuren van Autotelex, die claimt dat de occasionmarkt weer bijna op het oude niveau is. En Wouter rijdt in de nieuwe Porsche 911 Turbo S.

Foto: M4 GT4 Zandvoort van @Kalslasie, via Autojunk.nl.