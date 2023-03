Coulthard: opmerking Wolff is trap in de ballen van Mercedes-team

De handschoenen gaan uit! Coulthard is bikkelhard en zegt dat Wolff zijn opmerking een trap in de ballen is voor Mercedes.

It giet oan, zou je kunnen zeggen na de eerste race in Bahrein. Veel is duidelijk geworden: Max en de Red Bulls zijn retesnel en Mercedes niet echt. Dat ziet oud-coureur Coulthard ook, maar is van mening dat niet alle meningen door de beugel kunnen. Zeker niet van een Formule 1-teambaas.

Coulthard over opmerking Wolff

De Schot neemt al vaak geen blad voor de mond en nu is dat weer het geval. Al voor de niet zo goed verlopen Grand Prix van afgelopen zondag, liet Mercedes-baas Toto Wolff weten dat ze het concept moeten veranderen om mee te kunnen racen om de titel. Of om überhaupt podiumplekken te halen.

Dat is op zijn minst opmerkelijk. Dit omdat het Mercedes-team juist de W14 heeft ontwikkeld op basis van de oude, de W13. Een evolutie van dat oudere model, zou je kunnen zeggen. Echter, de W13 had wat probleempjes het vorige seizoen zoals we allemaal weten. Toch kozen de Duitsers ervoor om ermee verder te gaan. Wolff dus ook. Coulthard was dus verbaasd toen hij deze uitspraak hoorde, heeft hij live bij Channel 4 gezegd weet Motorsportweek te melden.

Harde opmerking

De ex-coureur noemt het een harde opmerking. Hij zegt verder dat ‘de auto nog maar zes dagen leeft’. Dat klopt: drie dagen testen, drie dagen rijden in Bahrein. Na al dat werk in de winter is een dergelijke opmerking wel ‘een trap in de ballen voor het ontwerpteam’.

Vermoedelijk moeten ze deze uitspatting, en de uitslag van de race, nog even verwerken. Het is zaak dat Mercedes aan de slag gaat en snel aanpassingen doet. Dit om niet eenzelfde seizoen als verleden jaar mee te maken.

Na de eerste race ziet het er niet rooskleurig uit. Hamilton had moeite om het tempo van de twee Red Bulls, de Scuderia Ferrari en F1 Aston Martins bij te houden. Dat beseft Hamilton goed en hij doet er nog een schepje bovenop. Hij zegt tegen de BBC dat er niet naar hem geluisterd is. Hij heeft aangegeven welke problemen de W13 had, maar daar is te weinig meegedaan. Tsja, en nu?