Huh, Wolff teambaas Williams voor 2023?

Het ziet er naar uit dat Wolff teambaas zal worden bij Williams.

Afgelopen week waren er nogal wat huishoudelijke mededelingen qua Formule 1-teambazen. Het begon allemaal met Mattia Binotto, die door Ferrari is geslachtofferd voor Frederic Vasseur van Alfa Romeo. Vervolgens maakte Alfa Romeo dat Andreas Seidl Vasseur zal vervangen. Bij McLaren wordt de positie intern opgevuld. Dan blijft nog het ontslag van Jost Capito open.

Capito was bij Williams aan de slag en hij leek de weg naar boven te hebben gevonden. Het is bekend dat Jost weg is, maar we weten nog niet waarnaartoe. Wel weten we dat hij in verband wordt gebracht met Volkswagen. Hij heeft jarenlang het VW-rallyprogramma (met succes) gedraaid, net zoals Seidl dat deed bij Porsche. De kans dat hij ergens naar boven komt drijven bij een team dat met Audi– of Porschemotoren gaat rijden, is heel erg groot.

Wolff teambaas bij Williams

Maar wat gebeurd er dan met de vrijgkomen positie bij Williams? Nou, daar staat een bekende klaar: Wolff! Dat meldt Racingnews365. En nee, dan bedoelen we niet Toto Wolff, die zal nog eventjes bij Mercedes blijven. Het gaat om Susie Wolff, zijn vrouw. Susie (ooit nog bekend als Susie Stoddart voordat Toto haar overnam) heeft ooit een paar keer voor Williams testrondjes gereden.

Als teambaas heeft ze ook ervaring, want ze leidde het Formule E-team van Venturi Racing, dat dat jaar ook – heel toevallig – met Mercedes-motoren ging rijden. Toen Venturi Racing besloot met Maserati samen te werken, besloot Susie Wolff op te stappen.

Waarschijnlijk?

Het is overigens allerminst zeker, maar wel zeer waarschijnlijk. Of, zoals mijn docent recht zou zeggen ‘met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid’. Ook GPBlog tipt Susie Wolff aan Williams. Er zijn twee slagen om de arm. Ten eerste: het zal niet de eerste keer zijn dat alles toch anders gaat. Zo was Tom Coronel volgens Tom Coronel de topfavoriet om in 2000 voor Arrows te rijden en dat werd toch Jos.

Ten tweede: in alle gevallen linkt men Susie Wolff aan Williams als teambaas, maar nergens hebben we concreet bewijs gevonden dat er daadwerkelijk sprake van is. Kleine slag om de arm dus, maar kijk er niet gek van op als er deze week mededeling komt dat Wolff de nieuwe teambaas van Williams is. Mocht het zo ver komen, dan is Susie de derde vrouwelijke teambaas. De eerste was Monisha Kaltenborn (Sauber) en de tweede was Claire Williams (Williams).

