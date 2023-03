300 pk op 850 kg maakt deze Opel Speedster geweldig

Het ultieme kart gevoel? Zoek niet verder en koop deze 300 pk sterke Opel Speedster op Marktplaats.

Vroeger, toen ik nog haar had en jong was heb ik ook eens gekeken naar een Opel Speedster. Destijds was ik in de twintig en had ik nog geen kinderen. Wat is er dan leuker dan een Speedster? Niet veel, kwam ik tot de conclusie.

Echter, na een proefritje was mijn enthousiasme wel over. Het is echt een hardcore auto en dat ben ik (blijkbaar) niet. Een beetje meer comfort is wel fijn. Hecht jij daar geen waarde aan? Check dan deze Opel.

300 pk sterke Opel Speedster

Ja, het is een Opel. Op elke verjaardag moet je dan verklaren waarom je in een sportwagentje rijdt van Opel. Maar boeiend, het is gewoon een gaaf ding. Je kan dan gelijk vertellen dat de Speedster ontwikkeld is in samenwerking met Lotus. Dat laatste merk spreekt meer tot de verbeelding. De Speedster is niet een Lotus met een Opel logo, neen. Het heeft bijvoorbeeld een andere motor. Standaard heeft de Opel 147 pk uit het 4 cilinder 2,2 liter blok, waar de Lotus het moest doen met ‘maar’ 122 pk.

Zo anders bij de versie die nu te koop staat op Marktplaats. Deze is namelijk onder handen genomen door Lotus specialist Van der Kooij met als gevolg een aanzienlijke ombouw. De Speedster heeft daardoor 300 pk onder het gaspedaal. Voor een auto als dit is dat genoeg, kan ik je zeggen.

Aanpassingen

De Speedster is standaard voorzien van een CD- speler. Het is maar dat je het weet. Maar goed, deze zal vast uit deze versie gesloopt zijn. Je koopt deze auto (hopelijk) als extraatje, om ermee in het weekend over dijkjes te jagen. Dan is het Nitron onderstel wel relevant. Hiernaast krijg je ook onder andere Reverie stoelen, 17 inch Motec velgen en een afneembaar stuur. Er zijn wel wat aandachtspunten bij dit soort auto’s, check deze dan ook goed en lees ons aankoopadvies van de Opel Speedster voor tips.

De auto heeft een ton gereden en is gebouwd in 2003. Kopen kan, dan moet je iets minder dan 30.000,- euro meenemen. Best veel geld, maar je hebt gegarandeerd plezier.

Met dank aan Rachid voor de tip!