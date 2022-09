Toto Wolff doet iets illegaals met zijn 300 SL

Toto Wolff die op een regenachtige dag in een Mercedes 300 SL Gullwing sjeest en daarbij ook nog eens een overtreding begaat.

Monaco. Iedereen met een beetje geld heeft daar een appartement. Niet om het mooie weer, niet om de schone straten, niet om de GP van Monaco van dichtbij te zien, maar omdat je daar nauwelijks belasting betaald. Wel zo prettig. Daarom vertoeven er heel veel Formule 1-rijders in het landje (hallo Max). Toto Wolff is er ook vaak te zien en hij heeft dé auto om daar rond te rijden.

Toto Wolff en zijn Mercedes 300 SL Gullwing

Wolff is investeerder en mede-eigenaar van het Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Dat levert genoeg geld op om in mooie auto’s rond te rijden. En dat doet hij dan ook graag. Op YouTube staan beelden van hem waarin hij in zijn Gullwing stapt. De W 198 I (300SL Coupé) is het type dat het meest tot de verbeelding spreekt door de vleugeldeuren die verticaal openen. Hierdoor kreeg de auto de bijnamen: Flügeltür, Gullwing en Vleugeldeur.

Regen

Na het zien van het filmpje valt gelijk op dat het regent in Monaco. Dat gebeurt niet vaak. Een dergelijke oude klassieker in de regen rijden, misschien niet zo slim. Echter, hij gebruikt de auto wel waarvoor hij gebouwd is. Hij is dus niet bang om de auto te gebruiken en zet hem niet in een museum.

Tevens zien we dat Susie Wolff een kind op schoot neemt. Dat is op zich niet zo erg, maar het lijkt erop dat ze ook met het kind op schoot wegrijden. Susie moet toch beter weten, zij is een oud DTM-coureur en moet beseffen dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Voor zover wij weten is dit verboden in Monaco. Bij een ongeluk zal het kind linea directa door de voorruit vliegen van de Mercedes. Niet zo slimme move van onze Toto.

Met dank aan Carspotterjeroenm voor de tip