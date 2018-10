Crash bij verlaten automeeting veroorzaakt bosbrand

Murphy's Law aan het werk.

In de Verenigde Staten staat de Ford Mustang niet alleen meer bekend als iconische muscle car, in meer recente jaren staat de bolide gelijk aan doem en verderf. Bijzonder positief is deze status niet, want de Mustang staat vandaag de dag gelijk aan dé auto die in de prak wordt gereden als auto’s een meeting verlaten. In dit verhaal blijft de Mustang echter gespaard. In plaats daarvan was juist deze klassieke AMC AMX de aanstichter van het merkwaardige incident, en daarbij ook de bosbrand.

Het incident vond plaats in het Californische Fairfield. Hoewel er geen videobeelden zijn van het ongeluk, was de bestuurder net voordat hij de controle over het stuur verloor en de berm inreed bezig met het maken van een burnout. Naar verluidt is de bestuurder vervolgens van de weg geraakt en over de kop geslagen, alvorens zijn auto het droge gras aanstak en zodoende een flinke brand stichtte.

Het is een klein wonder dat de bestuurder niet gewond is geraakt tijdens de acrobatische handelingen van zijn AMX, laat staat dat hij heelhuids uit de wist te kruipen, voordat alles in de brand vloog.

De brandweer was vrij snel ter plaatse en had slechts een halfuur nodig om de brand onder controle te krijgen. Het is maar goed dat ze dusdanig vlug op de plaats van het ongeluk konden zijn, want in totaal brandde er ongeveer een vierkante kilometer aan berm weg. Dat had veel erger af kunnen lopen. (Bron: Fairfield Fire Dept.)